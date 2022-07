PressFocus Na zdjęciu: Adi Mehremić

Gdzie obejrzeć mecz Resovia – Wisła? Obie drużyny w piątkowy wieczór zagrają o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, po tym jak w pierwszej kolejce rozczarowały swoich kibiców. Sprawdź gdzie dzisiaj obejrzeć mecz Wisły Kraków za darmo.

Resovia – Wisła, gdzie obejrzeć

Wisła Kraków przed tygodniem po raz pierwszy stawiła czoła nowej rzeczywistości. Nie było to łatwe, bowiem podopieczni Jerzego Brzęczka bezbramkowo zremisowali u siebie z Sandecją Nowy Sącz. Wiślacy nie zaprezentowali się w tym meczu z najlepszej strony i na chwilę obecną kibice zespołu nie mają powodów do optymizmu.

W piątek Biała Gwiazda zagra na wyjeździe z Resovią, która sezon 2022/23 rozpoczęła od porażki 1:2 z Zagłębiem Sosnowiec. Choć za lekkiego faworyta meczu uznawana jest Wisła, gospodarze w żadnym wypadku nie stoją na straconej pozycji i wybiegną na murawę z zamiarem zgarnięcia pełnej puli. Sprawdź typy na mecz Resovia – Wisła.

Resovia – Wisła, transmisja na żywo w TV

Mecz 2. kolejki 1. Ligi pomiędzy Resovią i Wisłą odbędzie się w piątek (22 lipca) o godzinie 20:30. Transmisja z meczu będzie dostępna w telewizji. Spotkanie obejrzymy na kanale Polsat Sport. Mecz będzie dostępny także w usłudze Polsat Box Go, do której teraz można uzyskać dostęp na cały miesiąc zupełnie za darmo. Jak? Informujemy o tym poniżej.

Resovia – Wisła: transmisja na żywo za darmo

Mecz Resovia – Wisła będzie można obejrzeć także zupełnie za darmo w usłudze Polsat Box Go. Pozwala na to promocja przygotowana przez Fuksiarza, który oferuje swoim klientom dostęp do usługi na 30 dni zupełnie za darmo. Jak uzyskać dostęp? To proste. Do spełnienia są dwa proste poniższe warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Resovia – Wisła, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy mecz Resovia – Wisła będzie można obejrzeć w usłudze Polsat Box Go, która jest dostępna online za pośrednictwem internetu. Powyżej znajdziecie sposób, w jaki uzyskać dostęp do niej zupełnie za darmo.

Resovia – Wisła, kursy bukmacherskie

Kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów w roli faworyta stawiają Wisłę. Aktualnie na wygraną Białej Gwiazdy można postawić po kursie 2.15.

Resovia Wisła Kraków 3.75 3.30 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lipca 2022 11:15 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin