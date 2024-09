SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mrozek

Resovia Rzeszów – Lech Poznań: gdzie oglądać?

To jeden z najciekawiej zapowiadających się meczy tej rundy Pucharu Polski. Na boisko zespołu z Betclic 2. ligi – Resovii Rzeszów – przyjedzie lider PKO Ekstraklasy, Lech Poznań. Faworyt jest oczywiście wszystkim znany, ale rozgrywki pucharowe lubią zaskakiwać i kto wie, być może podobnie będzie i tym razem. Wyzwanie przed spadkowiczem z 1. ligi jest jednak spore. Sprawdź typy, kursy oraz przewidywania na ten mecz na naszej stronie.

Resovia Rzeszów – Lech Poznań: transmisja TV

Spotkanie 1/32 Pucharu Polski pomiędzy Resovią a Lechem Poznań będzie transmitowane na kanale TVP Sport. Skomentują je Mateusz Borek i Marcin Żewłakow.

Resovia Rzeszów – Lech Poznań: stream online

Mecz ten będzie także dostępny na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl. Początek rywalizacji o 17:00 w czwartek 26 września 2024 roku.

Resovia Rzeszów – Lech Poznań: kto awansuje?

Kto awansuje do kolejnej rundy? Resovia 7% Lech Poznań 93% 15 + Głosy Oddaj swój głos: Resovia

Lech Poznań

Resovia Rzeszów – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych. Faworytem tego starcia jest Lech Poznań i widać to wyraźnie w kursach.

Kiedy odbędzie się mecz Resovia Rzeszów – Lech Poznań? Mecz odbędzie się w czwartek (26 września 2024 roku) o godzinie 17:00. Gdzie obejrzeć mecz Resovia Rzeszów – Lech Poznań? Mecz można obejrzeć na antenie TVP Sport, na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.