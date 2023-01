PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Real Madryt – Real Sociedad: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Przed Królewskimi kolejne wielkie wyzwanie. Na Santiago Bernabeu przyjedzie, będący w świetnej formie, Real Sociedad. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Real Madryt – Real Sociedad, gdzie oglądać

Real Madryt w La Lidze ma jak dotąd jedno zadanie – utrzymać dystans do Barcelony i liczyć na jej potknięcie. Dwie porażki w pięciu ostatnich kolejkach sprawiły, że Królewscy tracą do lidera trzy punkty. To niewiele, ale Los Blancos nie mogą pozwolić sobie na kolejną wpadkę.

A w niedzielę na Santiago Bernabeu przyjeżdża zespół w świetnej formie. Real Sociedad wygrali wszystkich pięć ostatnich starć w La Lidze i pewnie zmierzają po miejsce na podium. Taki pojedynek z pewnością będzie dla Królewskich dobrym wyznacznikiem dyspozycji.

Real Madryt – Real Sociedad, transmisja na żywo w TV

Nadchodzące spotkanie na Santiago Bernabeu obejrzysz na kanale Eleven Sports 2.

Real Madryt – Real Sociedad, transmisja za darmo

Real Madryt – Real Sociedad, transmisja online

Real Madryt – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

Chociaż Baskowie błyszczą formą, bukmacherzy nie mają wątpliwości – to Królewscy są wielkimi faworytami nadchodzącego pojedynku.

Estadio Santiago Bernabeu LaLiga Real Madryt Real Sociedad 1.75 3.90 4.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 stycznia 2023 09:23 .

