Real Madryt – Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź (29.01.2023)

Real Madryt – Real Sociedad: typy i kursy na mecz La Liga. FC Barcelona zrobiła już swój ruch i wygrała mecz z Gironą, zapewniając sobie sześć punktów przewagi nad Królewskimi. Podopieczni Carlo Ancelottiego muszą teraz wygrać z Realem Sociedad, żeby odrobić przynajmniej część straty do Barcy.

Estadio Santiago Bernabeu LaLiga Real Madryt Real Sociedad

Real Madryt – Real Sociedad, typy i przewidywania

Sezon 2022/23 zapowiada się jako kolejny wyścig Realu Madryt i FC Barcelony o tytuł mistrzowski. Tym razem to Duma Katalonii wysforowała się do przodu i ma trzy punkty przewagi nad Królewskimi. Blaugrana rozegrała już swoje spotkanie w ramach 19. kolejki La Liga i uzyskała sześciopunktową przewagę nad odwiecznym rywalem. Teraz czas na ruch Los Blancos. Presja została już wywarta, a każda strata punktów w starciu z Realem Sociedad obniży morale w zespole. Ekipa z Kraju Basków w tym sezonie spisuje się znakomicie i na pewno postawi trudne warunki.

Imanol Alguacil jest już bohaterem kibiców, którzy skandują jego nazwisko podczas spotkań. Trener poustawiał grę drużyny, która aspiruje w tym sezonie do gry w europejskich pucharach. Real Sociedad ma na koncie 38 punktów po 18. meczach i sporą już przewagę nad Atletico Madryt. W ostatnich meczach na Estadio Santiago Bernabeu im nie szło, ale każda zła passa musi kiedyś się skończyć. Na niekorzyść gości gra fakt, że lista zawodników kontuzjowanych jest bardzo długa i nie pozwala na wystawienie optymalnego składu do gry. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Real Madryt – Real Sociedad, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów Los Blancos wygląda lepiej niż jeszcze dwa tygodnie temu. Poza porażką w finale Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną udało się wygrać wszystkie pozostałe cztery spotkania, choć w dwóch z nich potrzebna była do tego dogrywka. Zwycięstwa nad Valencią, Athletikiem Bilbao, Villarrealem i Atletico Madryt dodają jednak prestiżu.

Wspólnym mianownikiem dla jedynej w ostatnim czasie porażki zarówno Królewskich, jak i Realu Sociedad jest FC Barcelona. To właśnie Duma Katalonii jest jedynym pogromcą ekipy z San Sebastian w ostatnich tygodniach. Wcześniej Real Sociedad mógł pochwalić się passą aż siedmiu kolejnych zwycięstw.

Real Madryt – Real Sociedad, sytuacja kadrowa

Carlo Ancelotti musi mierzyć się z wieloma brakami kadrowymi, zwłaszcza w formacji defensywnej. Z powodu urazów nie zagrają na pewno David Alaba, Aurelien Tchouameni, Dani Carvajal, Lucas Vazquez i Ferland Mendy. Jeszcze więcej braków jest jednak po stronie Realu Sociedad.

Imanol Alguacil będzie musiał radzić sobie bez aż dziewięciu kontuzjowanych zawodników. Niedostępni dla sztabu szkoleniowego są: Gorosabel, Merino, Merquelanz, Sadiq, Silva, Cho, Guevara, Pacheco i Sola.

Real Madryt – Real Sociedad, historia

Ani jedno z poprzednich pięciu spotkań bezpośrednich między Realem Madryt i Realem Sociedad nie zakończyło się zwycięstwem biało-niebieskich. W ubiegłym roku Królewscy wygrali aż 4:1, co mocno utkwiło w pamięci zespołu z Kraju Basków. Zawodnikom Imanola Alguacila udało się jednak postawić Loc Blancos. Zremisowali z nimi w marcu 2021 roku 1:1 i bezbramkowo we wrześniu 2020 roku.

Real Madryt – Real Sociedad, kto wygra

Real Madryt – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

Gospodarze są wyraźnym faworytem niedzielnego spotkania na Estadio Santiago Bernabeu. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi w przybliżeniu 1.72, podczas gdy typ na zwycięstwo Realu Sociedad to mniej więcej 5.00. Remis wyceniany jest w przedziale między 3.85 – 4.00.

Real Madryt – Real Sociedad, przewidywane składy

Real Madryt – Real Sociedad, transmisja

Spotkanie Realu Madryt z Realem Sociedad transmitowane będzie na antenie Eleven Sports. 2. Początek hitu La Liga w niedzielę 29 stycznia. Pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi o godzinie 21:00.

