Real Madryt – Real Betis: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Tylko dwie ekipy La Ligi mają po trzech kolejkach komplet punktów. Co ciekawe, obie zmierzą się już w sobotę na Santiago Bernabeu. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Real Madryt – Real Betis, gdzie oglądać

Przed Realem Madryt pierwszy poważny sprawdzian w tym sezonie. Jak dotąd Królewscy z łatwością sięgnęli po Superpuchar Europy, a następnie – w różnym stylu – sięgnęli po komplet oczek w pierwszych trzech kolejkach. Tyle, że tę samą ligową sztukę powtórzył tylko jeden zespół: Real Betis. I to on przybędzie w sobotę na Santiago Bernabeu, by spróbować podbić teren mistrza.

A Verdiblancos mają czym straszyć. W fenomenalnej formie znajduje się Borja Iglesias, ale i cała gra zespołu zwyczajnie się klei. Wygląda na to, że tym razem Królewskim mogą nie wystarczyć intensywne ostatnie minuty. Jeśli chcą podtrzymać świetną serię, muszą postarać się od pierwszego gwizdka sędziego.

Sprawdź nasze typy na mecz Real Madryt – Real Betis.

Real Madryt – Real Betis, transmisja na żywo w TV

Spotkanie dostępne będzie za pośrednictwem CANAL+ Sport 2.

Real Madryt – Real Betis, transmisja na żywo za darmo

Mecz na Santiago Bernabeu obejrzysz za darmo za pośrednictwem bukmachera STS.

Real Madryt – Real Betis, transmisja online

Nadchodzący pojedynek na stadionie Królewskich można obejrzeć również w internecie.

Real Madryt – Real Betis, kursy bukmacherskie

Pomimo wyników Betisu, to Królewscy są wielkim faworytem nadchodzącego pojedynku.

