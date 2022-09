Real Madryt – Real Betis: typy, kursy, zapowiedź (03.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Real Madryt – Betis: typy, kursy, zapowiedź. Pojedynek Realu Madryt z Betisem Sevilla to zdecydowanie jeden z ciekawszych meczów 4. kolejki Primera Division. Obie drużyny jako jedyne po trzech kolejkach przewodzą w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy z kompletem zwycięstw. Zapowiada się zatem niezwykle interesujące widowisko. Kto będzie lepszy w tej rywalizacji? Początek starcia w sobotę o godzinie 16:15.

Estadio Santiago Bernabeu LaLiga Real Madryt Real Betis 1.46 5.25 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2022 15:01 .

Real Madryt – Real Betis, typy i przewidywania

Mimo dobrej gry w tym sezonie Betisu Sevilla, to Real Madryt jest faworytem sobotniego pojedynku. Obie drużyny notują serię trzech zwycięstw z rzędu na początku obecnej kampanii, jednak w bezpośrednich rywalizacjach Betis czeka na triumf w meczu z Los Blancos od czterech spotkań. Trudno oczekiwać, by w meczu na Santiago Bernabeu dali radę sięgnąć po trzy punkty. Królewscy choć wysoko wygrywają w tym sezonie to w każdym z trzech spotkań stracili po jednej bramce. Dużo lepszy pod tym kątem jest Betis, który zachował dwa czyste konta, jednak w Starciu z Realem naszym zdaniem nie poprawi tego bilansu. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1,62 obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź STS

Real Madryt – Real Betis, sytuacja kadrowa

Rodrygo wraca do drużyny Realu Madryt po wyleczeniu kontuzji mięśnia. Występ Nacho Fernandeza i Alvaro Odriozoli stoi pod znakiem zapytania po tym, jak przegapili ostatni mecz z powodu urazów mięśniowych. Z kolei w drużynie Betisu Martin Montoya nie zagra z powodu kontuzji ścięgna Achillesa, a Victor Camarasa nadal nie doszedł do pełni zdrowia po zerwaniu więzadła krzyżowego, którego doznał w zeszłym sezonie. Natomiast Pezzella opuści kolejne trzy mecze z powodu zawieszenia po zdobyciu czerwonej kartki w meczu z Osasuną.

Real Madryt – Real Betis, ostatnie wyniki

Real Madryt notuje serię trzech zwycięstw z rzędu. Królewscy pokonali na otwarcie sezonu Almerię 2:1, a w kolejnych starciach nie dali żadnych szans Celcie Vigo (4:1) oraz Espanyolowi (3:1). Podopieczni Carlo Ancelottiego w pierwszym oficjalnym meczu tego sezonu sięgnęli po Superpuchar Europy pokonując Eintracht Frankfurt 2:0.

Betis, podobnie, jak Real Madryt, notuje serię trzech zwycięstw z rzędu. Zespół z Sevilli ograł w meczu inauguracyjnym sezon La Liga Elche 3:0, a w kolejnych starciach byli lepsi od Mallorci (2:1) i Osasuny (1:0). Betis jest wiceliderem Primera Division ustępując Realowi Madryt jedynie przez gorszy bilans bramkowy.

Real Madryt – Real Betis, historia

W ubiegłym sezonie obie ekipy spotkały się na Santiago Bernabeu w ramach ostatniej kolejki Primera Division. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W Sevilli, lepszy był Real Madryt, który zwyciężył 1:0 po golu Carvajala. Betis na zwycięstwo z Królewskimi czeka od czterech spotkań. Zespół z Sevilli ostatni raz pokonał obecnego mistrza Hiszpanii 8 marca 2020 (2:1).

Real Madryt – Real Betis, typy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania według bukmacherów jest Real Madryt. Kursy na zwycięstwo Królewskich wynoszą około 1,47. Typy na remis w tym pojedynku oscylują wokół 4,90. Największy kursy są oferowane na zwycięstwo drużyny z Sevilli. Kursy na Betis wynoszą około 6,30.

Real Madryt – Real Betis, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kross, Tchouameni, Modrić, Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Real Betis: Silva, Ruibal, Felipe, Gonzalez, Moreno, Rodruguez, Carvalho, Rodri, Fekir, Juanmi, Iglesias.

Real Madryt – Real Betis, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Primera Division będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Real Madryt -Betis Sevilla transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport 2. Mecz będzie również można obejrzeć stronie bukmachera STS – transmisja dostępna dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Jeśli jeszcze nie masz konta, koniecznie załóż je z kodem GOAL i zyskaj bonus. Starcie rozpocznie się o godzinie 16:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.