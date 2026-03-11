Real Madryt - Manchester City: transmisja w TV i online. Sprawdź gdzie oglądać środowe spotkanie w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real – Man City, gdzie oglądać?

Real Madryt w środowy wieczór podejmie przed własną publicznością Manchester City. Na papierze faworytem tej rywalizacji są Obywatele, którzy w ostatnich tygodniach radzili sobie znacznie lepiej. Królewscy mają swoje problemy, co potwierdzają dwie porażki w trzech poprzednich ligowych meczach. Choć ograli w 1/16 finału Ligi Mistrzów Benficę, do pewnego momentu rywale byli w grze o awans.

Po udanej fazie ligowej Manchester City uniknął natomiast batalii w 1/16 i z miejsca awansował do 1/8 finału rozgrywek. Środowa batalia na Santiago Bernabeu to oczywiście hit tej fazy Ligi Mistrzów. Na niekorzyść hiszpańskiego giganta działa fakt, że na murawie zabraknie kontuzjowanego Kyliana Mbappe. Tę rywalizację będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i online.

Real – Man City, transmisja w TV

Mecz Real Madryt – Manchester City rozpocznie się w środę o godzinie 21:00. Można go obejrzeć w telewizji. Będzie transmitowany na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz CANAL+ Extra 1.

Real – Man City, transmisja online

Nadchodzący mecz Ligi Mistrzów możesz śledzić także w internecie. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?

Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową, Wpłać minimum 50 zł na konto gracza, Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.

Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać? Transmisje za darmo

Gdzie obejrzeć mecz Real – Man City? Transmisja będzie dostępna na kanałach TVP 1, TVP Sport, Canal+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Real – Man City? Mecz zostanie rozegrany w środę (11 marca) o godzinie 21:00.

