FC Barcelona – Real Madryt: transmisja za darmo
Finał Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona – Real Madryt można obejrzeć za darmo w STS TV. To legalna transmisja dostępna u bukmachera STS, który pokazuje mecze obu gigantów w sezonie 2025/2026.
Cała rejestracja zajmuje tylko kilka minut, więc nawet jeśli mecz już trwa, bez problemu zdążysz włączyć transmisję.
Aby uzyskać dostęp do transmisji finału Superpucharu Hiszpanii:
- Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL,
- Postaw dowolny zakład na dowolne wydarzenie,
- Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz mecz Barcelona – Real Madryt.
Po wykonaniu tych kroków transmisja zostanie odblokowana i będzie dostępna bez dodatkowych opłat na komputerze, tablecie oraz telefonie.
FC Barcelona – Real Madryt: gdzie oglądać?
Finał Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona – Real Madryt odbędzie się w niedzielę, 11 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00. Spotkanie zostanie rozegrane na neutralnym stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie, a transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał Eleven Sports 1.
FC Barcelona – Real Madryt: stream online
Transmisja finału Superpucharu Hiszpanii będzie dostępna online w serwisach oferujących Eleven Sports oraz w STS TV. To wygodna opcja dla kibiców, którzy chcą obejrzeć El Clasico na laptopie lub smartfonie.
