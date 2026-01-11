W niedzielę kibiców czeka największy hit w hiszpańskiej piłce. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Real Madryt - FC Barcelona za darmo, a także gdzie odbędzie się transmisja TV i stream online.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

FC Barcelona – Real Madryt: transmisja za darmo

Finał Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona – Real Madryt można obejrzeć za darmo w STS TV. To legalna transmisja dostępna u bukmachera STS, który pokazuje mecze obu gigantów w sezonie 2025/2026.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cała rejestracja zajmuje tylko kilka minut, więc nawet jeśli mecz już trwa, bez problemu zdążysz włączyć transmisję.

Aby uzyskać dostęp do transmisji finału Superpucharu Hiszpanii:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL, Postaw dowolny zakład na dowolne wydarzenie, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz mecz Barcelona – Real Madryt.

Po wykonaniu tych kroków transmisja zostanie odblokowana i będzie dostępna bez dodatkowych opłat na komputerze, tablecie oraz telefonie.

FC Barcelona – Real Madryt: gdzie oglądać?

Finał Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona – Real Madryt odbędzie się w niedzielę, 11 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00. Spotkanie zostanie rozegrane na neutralnym stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie, a transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał Eleven Sports 1.

FC Barcelona – Real Madryt: stream online

Transmisja finału Superpucharu Hiszpanii będzie dostępna online w serwisach oferujących Eleven Sports oraz w STS TV. To wygodna opcja dla kibiców, którzy chcą obejrzeć El Clasico na laptopie lub smartfonie.