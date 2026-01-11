Real Madryt – FC Barcelona: gdzie oglądać za darmo? (11.01.2026)

18:06, 11. stycznia 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

W niedzielę kibiców czeka największy hit w hiszpańskiej piłce. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Real Madryt - FC Barcelona za darmo, a także gdzie odbędzie się transmisja TV i stream online.

Raphinha
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

FC Barcelona – Real Madryt: transmisja za darmo

Finał Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona – Real Madryt można obejrzeć za darmo w STS TV. To legalna transmisja dostępna u bukmachera STS, który pokazuje mecze obu gigantów w sezonie 2025/2026.

Cała rejestracja zajmuje tylko kilka minut, więc nawet jeśli mecz już trwa, bez problemu zdążysz włączyć transmisję.

Aby uzyskać dostęp do transmisji finału Superpucharu Hiszpanii:

  1. Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL,
  2. Postaw dowolny zakład na dowolne wydarzenie,
  3. Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz mecz Barcelona – Real Madryt.

Po wykonaniu tych kroków transmisja zostanie odblokowana i będzie dostępna bez dodatkowych opłat na komputerze, tablecie oraz telefonie.

FC Barcelona – Real Madryt: gdzie oglądać?

Finał Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona – Real Madryt odbędzie się w niedzielę, 11 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00. Spotkanie zostanie rozegrane na neutralnym stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie, a transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał Eleven Sports 1.

FC Barcelona – Real Madryt: stream online

Transmisja finału Superpucharu Hiszpanii będzie dostępna online w serwisach oferujących Eleven Sports oraz w STS TV. To wygodna opcja dla kibiców, którzy chcą obejrzeć El Clasico na laptopie lub smartfonie.

Gdzie oglądać mecz Barcelona – Real Madryt za darmo?

Finał Superpucharu Hiszpanii można obejrzeć za darmo w STS TV po rejestracji konta i postawieniu dowolnego zakładu.

Kiedy mecz Barcelona – Real Madryt?

Finał Superpucharu Hiszpanii odbędzie się 11 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00.