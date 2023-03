PressFocus Na zdjęciu: Vinicius

Real Madryt – Espanyol, gdzie oglądać

Real Madryt jedzie w La Lidze na oparach. Po ostatnim bezbramkowym remisie z Realem Betis, Królewscy tracą już do liderującej Barcelony dziewięć punktów. Biorąc pod uwagę nadchodzące El Clasico, jakakolwiek utrata oczek wiązałaby się z zakończeniem marzeń o tytule.

W starciu z Espanyolem niemal na pewno zabraknie Karima Benzemy. To nie może być jednak wymówką dla Carlo Ancelottiego. Papużki wygrały, co prawda, dwa z trzech ostatnich starć, ale wyjazd na Santiago Bernabeu musi być przez nich rozważany jako potencjalny brak dorobku punktowego.

Real Madryt – Espanyol, transmisja na żywo w TV

Spotkanie na Santiago Bernabeu obejrzysz na kanale Eleven Sports 1.

Real Madryt – Espanyol: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli nie masz dostępów do kanałów Eleven Sports to nic straconego. Z meczu Real Madryt – Real Betis zupełnie darmowa transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV. Jak uzyskać do niej dostęp? Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Real Madryt – Espanyol zostanie odblokowany

Real Madryt – Espanyol, transmisja online

Starcie w Madrycie możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 59 złotych!

1-miesięczny dostęp – 59 zł (przy wykupieniu półrocznego abonamentu)

Real Madryt – Espanyol, kursy bukmacherskie

Królewscy są bezapelacyjnym faworytem nadchodzącego meczu z Papużkami.

Estadio Santiago Bernabeu LaLiga Real Madryt Espanyol 1.28 6.40 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2023 09:14 .

