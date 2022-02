PressFocus Na zdjęciu: Vinicius

Real Madryt – Deportivo Alaves: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Po rozczarowującym meczu z PSG, Real Madryt wróci na ligowe boiska, by zmierzyć się z jednym z kandydatów do spadku. Czy Deportivo Alaves powstrzyma zdołowanych Królewskich? Transmisja z mecz dostępna będzie w polskiej telewizji oraz online.

Real Madryt – Deportivo Alaves, gdzie oglądać

Początek roku to nie najlepszy okres w wykonaniu graczy Realu Madryt. Królewscy przegrali w lidze z Getafe, a remisowali dwa kolejne mecze w La Lidze. Pożegnali się też z Superpucharem Hiszpanii i Pucharem Króla. Największy cios otrzymali jednak we wtorek. To wtedy Paris Saint-Germain obnażyło braki lidera hiszpańskiej ekstraklasy, a wynik 0:1 to najniższy wymiar kary.

Z tej niemocy, dość przewrotnie, cieszyć nie powinni się zawodnicy Deportivo Alaves. Na sobotni mecz Królewscy wyjdą z pewnością niezwykle zmotywowani. Będą chcieli odpowiedzieć kibicom po nieprzekonującym występie z PSG i pokazać, że wciąż są nie do powstrzymania na arenie krajowej. Baskowie wygrali ostatnio z Valencią, ale teraz czeka ich wyzwanie ze zdecydowanie innego kalibru. Tym bardziej, że po raz pierwszy w tym sezonie Carlo Ancelotti ma do dyspozycji pełną kadrę.

Real Madryt – Deportivo Alaves, transmisja na żywo w TV

Pojedynek w ramach 25. kolejki La Ligi obejrzymy na dwóch kanałach: Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 2.

Real Madryt – Deportivo Alaves, transmisja na żywo za darmo

Transmisje ze spotkań La Ligi dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Real Madryt – Deportivo Alaves, transmisja online

Mecz Królewskich z Deportivo Alaves możesz obejrzeć również w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.canaplus.com i wykupisz odpowiedni abonament. Powyżej pokazaliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji z tego spotkania za darmo.

Real Madryt – Deportivo Alaves, kursy bukmacherskie

Lider La Ligi może odbić sobie na kandydacie do spadku niepowodzenie w Lidze Mistrzów. Tak uważają też bukmacherzy, którzy nie spodziewają się w tym starciu niespodzianki.

Real Madryt Deportivo Alaves 1.24 6.60 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lutego 2022 09:16 .

