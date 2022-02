Real Madryt – Deportivo Alaves: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Carvajal

Real Madryt jest liderem La Liga, ale wygrał tylko jeden z pięciu ostatnich meczów. Dobrą okazją do przełamania wydaje się być sobotni pojedynek ligowy z Deportivo Alaves. Gospodarze nie mogą pozwolić sobie na kolejną wpadkę. W zapowiedzi znajdziecie kursy, typy i przewidywane składy.

Real Madryt – Deportivo Alaves, typy na mecz i przewidywania

Mało prawdopodobne jest to, by powtórzyła się sytuacja z poprzedniego sezonu, gdy piłkarze Alaves sprawili niespodziankę na Santiago Bernabeu. Uważamy jednak, że sa spore szanse na to, że oba zespoły strzelą gole. Drużyna Deportivo trafiała do siatki w każdym z trzech ostatnich meczów. W poprzednich dwóch strzeliła łącznie aż pięć goli. Nie ulega przy tym wątpliwości, że pojedynek ten będzie toczony pod dyktanto Realu, który niemal na pewno wygra. Nasz typ: oba zespoły trafią do siatki.

Real Madryt – Deportivo Alaves, sytuacja kadrowa

Po kontuzji do kadry Realu Madryt wraca Mariono i możliwe, że zacznie ten mecz w wyjściowej jedenastce. Na ławce rezerwowych wylądować może z kolei Karim Benzema. Solidnie w starciu z Villarrealem wypadł Gareth Bale i niewykluczone, że dostanie szansę też w tym spotkaniu.

Poza kadrą gości z powodu zawieszenia za kartki jest Victor Laguardia. Z powodu urazu w ostatnich dniach nie trenował też Ximo Navarro. Możliwe jednak, że zagra on przeciwko Królewskim.

Real Madryt – Deportivo Alaves, ostatnie wyniki

Drużyna Królewskich jest liderem La Liga, ale nic w sprawie walki o mistrzostwo Hiszpanii nie zostało jeszcze przesądzone. Real Madryt ma tylko cztery punkty przewagi nad drugą w tabeli Sevillą.

Zespół z Bernabeu nie miał ostatnio zbyt dobrej passy, bo w ciągu ostatnich czterech tygodni wygrał tylko raz – przeciwko Granadzie. Tydzień temu zremisował bezbramkowo z Villarrealem. Potem przegrał w Lidze Mistrzów w Paryżu 0:1.

Real potrafił w tym sezonie tracić punkty na własnym boisku. W grudniu zremisował tam z Cadiz, a w styczniu z Elche. Trzy punkty przeciwko Deportivo Alaves nie muszą być więc tylko formalnością. Zwłaszcza, że w czterech poprzednich meczach Królewscy strzelili zaledwie.. jednego gola. W Paryży nie oddali natomiast strzału w światło bramki.

Sobotni rywal Realu to 18. drużyna tabeli La Liga. Deportivo przegrało na przełomie stycznia i lutego trzy mecze z rzędu. Przełamało się jednak tydzień temu ogrywając u siebie Valencię 2:1. Nie zmienia to faktu, że ekipa z Alaves gra koszmarnie w delegacji, gdzie przegrała pięć meczów z rzędu.

Real Madryt – Deportivo Alaves, historia

Będzie to druga potyczka obu drużyn w tym sezonie. W sierpniu na boisku w Alaves Real Madryt wygrał 4:1. Dwukrotnie do siatki trafiał wówczas Karim Benzema. Do niespodzianki doszło natomiast w 2020 roku na Santiago Bernabeu. Goście z Alaves wygrali wówczas sensacyjnie 2:1.

Real Madryt – Deportivo Alaves, kursy

Zdaniem bukmacherów faworytami tego meczu są gospodarze. Kurs na Real Madryt w ofercie Superbert wynosi 1.22. Zarobić można w przypadku skutecznego obstawienia triumfu gości z Alaves.

Real Madryt – Deportivo Alaves, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois – Mendy, Alaba, Militao, Carvajal – Kross, Modric, Casemiro – Bale, Mariano, Junior

Alaves: Pacheco – Duarte, Lejeune, Miazga, Tenaglia – Escalante, Loum, Pina – Rioja, Fuente, Jason

Real Madryt – DeportivoReal Madryt – Deportivo Alaves, transmisja meczu

Mecz Realu Madryt z Deportivo Alaves zostanie rozegrany w ramach rozgrywek La Liga Santander. Początek spotkania o 21:00. Transmisja na żywo w Canal + Sport 2.

