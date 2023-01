PressFocus Na zdjęciu: Serge Gnabry

Gdzie oglądać mecz RB Lipsk – Bayern? W piątek po zimowej przerwie wznowione zostaną rozgrywki Bundesligi i od razu czeka nas bardzo ciekawie zapowiadające się widowisko. Sprawdź jak oglądać ten mecz zupełnie za darmo.

RB Lipsk – Bayern, gdzie oglądać

Po ponad dwumiesięcznej przerwie wracają rozgrywki Bundesligi. Już w pierwszym meczu dojdzie do hitu niemieckiej ekstraklasy, w którym trzeci w tabeli RB Lipsk zmierzy się z liderującym Bayernem Monachium. Obie drużyny miały bardzo udaną końcówkę poprzedniego roku, ale ich obecna forma jest dużą niewiadomą.

Niemniej jednak w piątkowy wieczór w Lipsku możemy spodziewać się ciekawego widowiska, w którym nie powinno zabraknąć emocji. Na papierze faworytem jest oczywiście Bayern, ale gospodarze zrobią wszystko, aby zgarnąć przynajmniej punkt. Sprawdź typy na mecz RB Lipsk – Bayern.

RB Lipsk – Bayern, transmisja TV

Transmisja w tradycyjnej telewizji meczu RB Lipsk – Bayern nie będzie dostępna w Polsce. Jest to oczywiście związane z prawami telewizyjnymi do transmisji Bundesligi w naszym kraju. Te należą bowiem na wyłączność do platformy streamingowej Viaplay. Aby z niej skorzystać należy wykupić subskrypcję. Jest jednak sposób na obejrzenie tego meczu zupełnie za darmo. Taką możliwość daje platforma STS TV. Poniżej wyjaśniamy jak uzyskać do niej dostęp.

RB Lipsk – Bayern: transmisja na żywo za darmo

Mecze Bundesligi można oglądać zupełnie za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki. Jak obejrzeć mecz RB Lipsk – Bayern?

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu BR Lipsk – Bayern zostanie odblokowany

RB Lipsk – Bayern, transmisja online

Sposoby na obejrzenie meczu RB Lipsk – Bayern za pośrednictwem internetu są dwa – płatny i darmowy. Pierwszy dotyczy platformy streamingowej Viaplay, która dysponuje prawami do transmisji Bundesligi. Z drugiego można natomiast skorzystać dzięki bukmacherowi STS, który transmisje udostępnia bezpłatnie swoim klientom. Powyżej wyjaśniliśmy jak uzyskać do niej dostęp.

RB Lipsk – Bayern, kursy bukmacherów

Bukmacherzy w roli faworyta stawiają Bayern, a kursy na jego wygraną oscylują aktualnie w okolicy 1.90.

RB Lipsk Bayern Monachium 3.75 4.20 1.91 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 stycznia 2023 10:35 .