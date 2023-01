PressFocus Na zdjęciu: Jamal Musiala

RB Lipsk – Bayern: typy i kursy na mecz Bundesligi. Po ponad dwumiesięcznej przerwie wznowiona zostanie rywalizacja o mistrzostwo Niemiec. Od razu czeka nas hit tamtejszej ekstraklasy, w którym trzeci w tabeli RB Lipsk podejmował będzie Bayern Monachium.

RB Lipsk – Bayern, typy i przewidywania

Obie drużyny do pierwszego ligowego meczu w 2023 roku przystąpią z wielkimi nadziejami i chęcią potwierdzenia dobrej formy z końcówki poprzedniego roku. Na papierze faworytem, jak w każdym meczu Bundesligi, jest Bayern. RB Lipsk jest jednak nieobliczalnym zespołem, który w piątek będzie chciał również przełamać się w starciach z Bawarczykami. My w tym meczu nie pokusimy się o wskazanie zwycięzcy, ale stawiamy na to, że gole obejrzymy z obu strony. Nasz typ: BTTS

RB Lipsk – Bayern, sytuacja kadrowa

Obie drużyny do piątkowego spotkania nie będą mogły przystąpić w najsilniejszych zestawieniach. W drużynie RB Lipsk zabraknie przede wszystkim bramkarza Petera Gulacsiego i jednego z liderów ofensywy Christophera Nkunku.

Z jeszcze większym bólem głowy przed powrotem ligowej rywalizacji zmaga się trener Bayernu Julian Nagelsmann, który w piątek nie będzie mógł skorzystać z usług Manuela Neuera, Lucasa Hernandeza, Sadio Mane i Noussaira Mazrouiego. W bramce bawarskiego zespołu powinien wystąpić sprowadzony w czwartek z Borussii M’gladbach Yann Sommer.

RB Lipsk – Bayern, ostatnie wyniki

RB Lipsk do wiosennej rywalizacji przystępuje zajmując trzecie miejsce w ligowej tabeli i mając dwa punkty straty do drugiego Freiburga. Liderujący obecnie Bayern Monachium ma nad swoim piątkowym przeciwnikiem sześć punktów przewagi.

Końcówka 2022 roku była dla obu drużyn bardzo udana, bowiem RB Lipsk wygrał cztery ostatnie ligowe spotkania, natomiast Bayern może się pochwalić jeszcze dłuższą, bo sześciomeczową passą wygranych.

Podczas przygotowań do wznowienia rozgrywek RB Lipsk rozegrał cztery sparingowe spotkania, w których odniósł trzy zwycięstwa i raz schodził z boiska pokonany. Bayern zaliczył tylko jeden kontrolny pojedynek, remisując 4:4 z Red Bull Salzburg.

RB Lipsk – Bayern, historia

Choć RB Lipsk od dawna należy do niemieckiej czołówki, ma ogromne problemy w konfrontacjach z Bayernem. Z dwunastu dotychczas rozegranych spotkań w Bundeslidze wygrał tylko raz i miało to miejsce w 2018 roku. Trzy ostatnie ligowe mecze zakończyły się wygranymi bawarskiego zespołu. W poprzednim sezonie Bayern zwyciężył w Lipsku 4:1, natomiast przed własną publicznością 3:2.

Ostatni pojedynek między nimi miał miejsce w lipcu ubiegłego roku, a jego stawką był Superpuchar Niemiec. Choć wynik (5:3) może na to nie wskazywać, Bayern odniósł zwycięstwo bez większych problemów, już do przerwy prowadząc 3:0.

RB Lipsk – Bayern, kursy bukmacherskie

Choć obie drużyny w ligowej tabeli dzieli tylko sześć punktów i zaledwie dwie pozycje, bukmacherzy w piątkowym meczu wyraźnie wskazują Bayern jako faworyta do zwycięstwa. Kursy na wygraną Bawarczyków nie przekraczają 1.85.

RB Lipsk – Bayern, przewidywane składy

RB Lipsk – Bayern, transmisja meczu

Oficjalnym nadawcą meczów Bundesligi w Polsce jest platforma Viaplay. I to właśnie za jej pośrednictwem obejrzymy spotkanie RB Lipsk – Bayern, które rozegrane zostanie w piątek (20 stycznia) o godzinie 20:30.

Korzystając z internetu mecz można obejrzeć również zupełnie za darmo. Taką możliwość daje platforma STS TV, która jest udostępniana bezpłatnie przez bukmachera jego klientom. Aby uzyskać dostęp do transmisji zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład (w ciągu 24 godzin przed meczem lub live).

