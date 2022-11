PressFocus Na zdjęciu: Vinicius

Rayo Vallecano – Real Madryt: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Jeżeli Królewscy chcą pozostać na fotelu lidera, muszą wygrać małe derby stolicy. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz w internecie.

Rayo – Real, gdzie oglądać

Real Madryt w ubiegły weekend stracił dwa punkty z Gironą. To sprawia, że przed startem 13. kolejki ma już zaledwie oczko przewagi nad Barceloną. Rzecz jasna, nadrzędnym celem Królewskich jest pozostanie na fotelu lidera aż do startu mundialu, co pozwala zachować większy spokój po wznowieniu rozgrywek. By do tego doszło, mistrzowie Hiszpanii muszą wygrać małe derby stolicy.

A Rayo Vallecano ma za sobą dobry okres. Zespół wygrał dwa ostatnie mecze, w tym zdemolował Cadiz (5:1). Zajmuje spokojne miejsce w środku tabeli i jest już gotowy na przyjęcie giganta. A przecież trener Iraola wielokrotnie udowodnił, że potrafi sobie radzić z wielkimi La Ligi.

Rayo – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Nadchodzące derby Madrytu obejrzysz na kanale Eleven Sports 1.

Rayo – Real Madryt, transmisja na żywo za darmo

Mecz na Campo de Futbol de Vallecas obejrzysz za darmo za pośrednictwem bukmachera STS. By móc z tego skorzystać, musisz spełnić jedynie dwa proste warunki. Już tłumaczymy, co musisz zrobić.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Rayo – Real zostanie odblokowany

Rayo – Real Madryt, transmisja online

Nadchodzące starcie Królewskich można obejrzeć również w internecie. Aby to zrobić, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty. Wówczas za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 64 złote!

Rayo – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem nadchodzących derbów Madrytu są goście.

Rayo Vallecano Real Madryt 5.00 4.20 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2022 07:21 .

