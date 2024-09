PressFocus Na zdjęciu: Gustav Berggren

Raków – Zagłębie: gdzie oglądać?

Podopieczni Marka Papszuna muszą gonić uciekającą czołówkę, więc nie mogą pozwolić sobie na stratę kolejnych punktów. Raków Częstochowa jak dotąd jest najgorszą drużyną w lidze pod względem meczów u siebie. Na ich szczęście ogromne problemy ma również Zagłębie Lubin, które nie radzi sobie w delegacjach. Sprawdź typy na mecz Raków – Zagłębie.

Raków – Zagłębie: transmisja w TV

Spotkanie Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin będzie można oglądać w telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 3. Mecz skomentuje duet Robert Skrzyński i Kamil Kosowski. Początek rywalizacji o godzinie 14:45.

Raków – Zagłębie: transmisja online

Dzięki ofercie Canal+ Online kibice PKO BP Ekstraklasy mogą oglądać wszystkie mecze w internecie. Wystarczy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz spotkań rodzimej ligi w pakiecie znajdują się również mecze Ligi Mistrzów.

Raków – Zagłębie: kto wygra?

Kto wygra mecz? Raków Częstochowa 0% Zagłębie Lubin 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Raków Częstochowa

Zagłębie Lubin

Raków – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Faworytem konfrontacji Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin jest zespół Medalików. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 1.54, zaś wygraną gości oszacowano na poziomie 6.40. Remis ma współczynnik 4.30.

Raków Częstochowa Zagłębie Lubin 1.54 4.30 6.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2024 06:32 .

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Sport 3 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin? Mecz odbędzie się w niedzielę (22 września) o godzinie 14:45.

