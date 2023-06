IMAGO/Jakub Ziemianin/400mm.pl Na zdjęciu: Fabian Piasecki

Raków – Puszcza, gdzie oglądać?

We wtorek Raków Częstochowa rozegra pierwsze sparingowe spotkanie podczas przygotowań do nowego sezonu. W Arłamowie gdzie przebywa na zgrupowaniu zmierzy się z beniaminkiem Ekstraklasy – Puszczą Niepołomice.

Dla Rakowa to jeden z etapów przygotowań do pierwszych spotkań w eliminacjach do Ligi Mistrzów, które mistrzów Polski czekają już w połowie lipca. Będzie to także pierwsze spotkanie zespołu z Częstochowy pod wodzą Dawida Szwargi, który na stanowisku trenera zastąpił Marka Papszuna.

Raków – Puszcza, transmisja na żywo w TV

Sparingowe spotkania Rakowa z Puszczą nie obejrzymy w normalnej telewizji, ale zupełnie darmowa transmisja będzie dostępna za pośrednictwem internetu.

Raków – Puszcza, transmisja online

Kontrolne spotkanie Raków – Puszcza można oglądać na oficjalnym youtubowym kanale Rakowa Częstochowa. Transmisja jest zupełnie darmowa. Początek meczu zaplanowany jest na 11:30.

