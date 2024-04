PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Raków – Legia, gdzie oglądać?

Na zakończenie sobotnich zmagań w PKO Ekstraklasie dojdzie do hitu 28. kolejki. Raków Częstochowa przed własną publicznością podejmował będzie Legię Warszawa. Obie drużyny mają aktualnie ten sam cel – zajęcie miejsca dającego prawo do reprezentowania Polski w europejskich pucharach. Gospodarze będą o to walczyć z Dawidem Szwargą w roli dowódcy, choć jego przyszłość w klubie stała pod dużym znakiem zapytania po ostatniej porażce z Radomiakiem Radom. Zupełnie inna sytuacja jest w szeregach gości.

Władze Legii w mijającym tygodniu podjęły zaskakującą decyzję o pożegnaniu się z Kostą Runjaiciem. Jego miejsce na stanowisku trenera zajął Goncalo Feio. I to właśnie w Częstochowie zadebiutuje na szkoleniowej ławce warszawskiego zespołu. Sobotnie spotkanie ma ogromne znaczenie dla obu drużyn. Zespół, który zejdzie z boiska pokonany znacząco zmniejszy swoje szanse na grę w Europie.

Raków – Legia, transmisja w TV

Najciekawiej zapowiadający się mecz 28. kolejki PKO EKstraklasy zaplanowany jest na sobotę (13 kwietnia) i rozpocznie się punktualnie o godzinie 20:00. Mecz Raków – Legia, który skomentują Robert Skrzyński i Marcin Baszczyński, będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3.

Raków – Legia, transmisja online

Telewizyjna transmisja to tylko jedna z możliwości na obejrzenie tego spotkania. Inną jest skorzystanie z usługi CANAL+ online, umożliwiającej śledzenie Ekstraklasy za pośrednictwem internetu. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na ofertę, która bez większych zobowiązań (można zrezygnować w każdej chwili) umożliwia uzyskanie dostępu do pakietu CANAL+ w cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Z promocji możesz skorzystać rejestrując konta za pośrednictwem naszej strony.

Raków – Legia, kto wygra?

Raków – Legia, kursy bukmacherskie

Mecz zapowiada się bardzo ciekawie także ze względu na to, że trudno wskazać w nim zdecydowanego faworyta. Bukmacherzy nieco większe szanse na sukces dają drużynie Rakowa.

Raków Częstochowa Legia Warszawa 2.15 3.50 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2024 07:52 .

Gdzie obejrzeć mecz Raków – Legia? Transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3, a także w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Raków – Legia? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (13 kwietnia) o godzinie 20:00.

