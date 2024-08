Sebastian Frej/Alamy Na zdjęciu: Gustav Berggren

Raków – Lech, gdzie oglądać mecz?

W piątkowy wieczór dojdzie do pojedynku dwóch zespołów, które po nieudanym poprzednim sezonie mają wiele do udowodnienia swoim kibicom. Raków Częstochowa przed własną publicznością podejmował będzie Lecha Poznań. Obie drużyny bardzo podobnie rozpoczęły rywalizację w sezonie 2024/25. W pierwszych trzech kolejkach zapisały na swoje konta po sześć punktów.

Raków może się pochwalić dwoma wyjazdowymi wygranymi z beniaminkami – Motorem Lublin (2:0) i GKS-em Katowice (2:0). Na koncie ma również porażkę 0:1 przed własną publicznością z Cracovią. Kolejorz odniósł z kolei dwa zwycięstwa u siebie, pokonując 2:0 Górnika Zabrze i 3:1 Lechię Gdańsk. Natomiast w jedynym wyjazdowym meczu drużyna Nielsa Frederiksena przegrała 1:2 z Widzewem Łódź. Do piątkowej rywalizacji oba zespoły przystąpią celując w zwycięstwo. Sprawdź typy na mecz Raków – Lech.

Raków – Lech, transmisja w TV

Mecz 4. kolejki PKO Ekstraklasy Raków – Lech rozegrany zostanie w piątek (9 sierpnia) o godzinie 20:30. Transmisja z meczu będzie dostępna w telewizji na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Bartosz Gleń i Tomasz Wieszczycki.

Raków – Lech, transmisja online

Wszystkie mecze Ekstraklasy można oglądać za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Miesięczny koszt dostępu do pakietu Super Sport, dzięki któremu obejrzysz również wszystkie spotkania Ligi Mistrzów, to 65 zł przy rocznej ofercie. Możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Raków – Lech: kto wygra?

Raków – Lech, kursy bukmacherskie

Gra przed własną publicznością sprawa, że zespół Rakowa uznawany jest za faworyta do wygranej. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają 1.90.

Raków Częstochowa Lech Poznań 1.90 3.70 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 14:05 .

Gdzie oglądać mecz Raków – Lech? Mecz Raków – Lech można oglądać na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3, a także w usłudze CANAL+ online. O której mecz Raków – Lech? Spotkanie Raków – Lech rozegrane zostanie w piątek (9 sierpnia) o godzinie 20:30.

