PressFocus Na zdjęciu: Ante Crnac

Raków Częstochowa Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2024 20:43 .

Raków Częstochowa – Lech Poznań: przewidywania i typ eksperta

Marek Papszun to trener mający patent na Lecha. To pocieszające dla kibiców Rakowa, którzy mają prawo obawiać się konfrontacji z poznańskim zespołem. Przyjezdni mają trochę problemów, ale u gospodarzy też ich nie brakuje. Wybrakowany kadrowo zespół Rakowa będzie faworytem piątkowego hitu Ekstraklasy. Czy sprosta presji faworyta? Częstochowa nie jest już twierdzą. To wciąż jednak teren, na którym ekipa Marka Papszuna jest bardzo mocna. Mój typ: wygrana Rakowa.

Oskar STS 2,20 Wygrana Rakowa Częstochowa Przejdź do STS

Raków Częstochowa – Lech Poznań: ostatnie wyniki

Powrót Marka Papszuna do Rakowa nie wypadł dotychczas najlepiej, chociaż częstochowianie wygrali dwa z trzech meczów. Gra Medalików niepokoi kibiców. Tak było ostatnio przeciwko GKS-owi Katowice (1:0). Mistrz Polski z sezonu 2022/2023 wygrał też z Motorem Lublin (2:0). Porażką zakończyło się zaś domowe starcie z Cracovią (0:1).

Mistrz Polski z sezonu 2021/2022, czyli Lech, od początku sezonu gra w kratkę. U siebie imponuje bramkostrzelnością, ponieważ kilkukrotnie trafił do siatki Górnika Zabrze (2:0) i Lechii Gdańsk (3:1). Problem pojawił się na obiekcie Widzewa Łódź, gdzie zawodnicy Nielsa Frederiksena ambitnie gonili wynik, lecz finalnie skończyli z porażką 1:2.

Raków Częstochowa – Lech Poznań: historia

W potyczkach tych klubów nie ma półśrodków i każdy zespół gra o zwycięstwo. W Częstochowie Raków zwyciężył ostatnio 4:0. Lech lepiej wypadł w Poznaniu, gdzie triumfował w stosunku 4:1.

Na pięć ostatnich bezpośrednich meczów w Częstochowie, Raków triumfował dwukrotnie. Tyle samo zwycięstw odniósł Lech. Raz zdarzył się remis 2:2.

Raków Częstochowa – Lech Poznań: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Rakowa 0% Remis 0% Wygrana Lecha 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Rakowa

Remis

Wygrana Lecha

Raków Częstochowa – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

W Częstochowie wyraźnym faworytem będzie Raków, co potwierdza kurs 2.20 w STS na wygraną tego klubu. Podział punktów wyceniany jest od 3.25 do nawet 3.60. Podobnie ma się sprawa ze zwycięstwem Lecha. Taki scenariusz bukmacherzy wycenili na około 3.55. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Raków Częstochowa – Lech Poznań: przewidywane składy

Do dyspozycji Marka Papszuna nie będą kontuzjowani: Plavsić, Czyż, Arsenić oraz Racovitan. Opiekun Rakowa może natomiast liczyć na Crnaca i Makucha, czyli swoje ofensywne strzelby.

Lechowi najprawdopodobniej nie pomoże leczący uraz Salamon. W jego miejsce ponownie pojawi się Douglas. Pewne miejsce w składzie mają wiodące postacie u Nielsa Frederiksena, jak Kozubal, Hotic, a także Ishak.

Raków Częstochowa Marek Papszun Lech Poznań Niels Frederiksen Raków Częstochowa Marek Papszun 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-1-1 4-4-1-1 Przewidywany skład Lech Poznań Niels Frederiksen Rezerwowi 4 Stratos Svarnas 8 Ben Lederman 12 Dusan Kuciak 18 Jonatan Braut Brunes 21 Dawid Drachal 23 Péter Baráth 26 Erick Otieno 29 David Ezeh 97 Lazaros Lamprou 5 Elias Andersson 8 Ali Gholizadeh 11 Daniel Håkans 17 Filip Szymczak 18 Bartosz Salamon 19 Bryan Fiabema 23 Miha Blazic 35 Filip Bednarek 55 Maksymilian Pingot 90 Wojciech Monka

Raków Częstochowa – Lech Poznań: transmisja

Raków Częstochowa i Lech Poznań zagrają ze sobą już 9 sierpnia przy ul. Limanowskiego. Mecz, którego start zaplanowano na godzinę 20:30, będzie dostępny w telewizji i internecie. Spotkanie pokaże główny nadawca, czyli CANAL+. Transmisję znajdziemy na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Ponadto dzięki usłudze Canal+ Online mecze ten będzie można zobaczyć na żywo w internecie. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet CANAL+ Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.