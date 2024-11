Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków – Korona, gdzie oglądać?

Raków Częstochowa liczy się w walce o mistrzostwo Polski. Po powrocie Marka Papszuna zespół znów punktuje na bardzo wysokim poziomie, choć oczywiście zdarzają się wpadki. W niedzielę Medaliki podejmą przed własną publicznością Koronę Kielce, która skupia się na utrzymaniu w Ekstraklasie. Faworytem tego spotkania będą oczywiście gospodarze.

Raków – Korona, transmisja TV

Mecz Raków Częstochowa – Korona Kielce będzie dostępny w tradycyjnej telewizji. Transmisję można śledzić na kanałach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Raków – Korona, transmisja online

To spotkanie można obejrzeć także w internecie w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów PKO Ekstraklasy, ale też do spotkań Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Raków – Korona, kto wygra?

Raków – Polonia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – Raków Częstochowa powinien sięgnąć po trzy punkty. Kurs na jego wygraną wynosi 1.57. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Korony Kielce jest to natomiast 6.50. Kurs na remis wynosi z kolei 4.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Raków Częstochowa Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2024 08:29 .

Gdzie oglądać spotkanie Raków – Korona? Mecz będzie transmitowany w telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3 i w internecie w usłudze CANAL+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Raków – Korona? Mecz odbędzie się w niedzielę (24 listopada) o godzinie 14:45.

