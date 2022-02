PressFocus Na zdjęciu: Filip Koperski

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W niedzielę dojdzie do jednego z najciekawszych spotkań 23. kolejki Ekstraklasy. Piąty Radomiak podejmie u siebie czwartą Lechię Gdańsk. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stadion Broni Radom Ekstraklasa Radomiak Lechia Gdańsk 2.65 3.30 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2022 10:49 .

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk, gdzie oglądać

Niedzielny pojedynek na Stadionie Broni w Radomiu zapowiada się na jedno z najciekawszych w 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Miejscowy Radomiak podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Gospodarze są piąci w lidze, ale nie wygrali od trzech spotkań, a dwa ostatnie przegrali. Nie dali rady Rakowowi Częstochowa oraz Warcie Poznań.

Lechia gra zaś w kratkę. Ostatnio wygrała z Lechem Poznań po golu Filipa Koperskiego. Wcześniej przegrała jednak trzy z czterech ligowych starć. Gdańszczanie dzięki ewentualnemu zwycięstwu zbliżą się do strefy pucharowej na dystans trzech punktów.



Radomiak Radom – Lechia Gdańsk, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie obejrzeć można będzie na antenie Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby niedzielne spotkanie obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Canal+ Sport 3 jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ekstraklasy.

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk, transmisja online

Pojedynek Radomiaka z Lechią obejrzysz też za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament.

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nastawiają się na wyrównane starcie, w którym delikatną przewagę mieć będą gospodarze.

