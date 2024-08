PressFocus Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Radomiak Radom – Górnik Zabrze, gdzie oglądać?

Na inaugurację czwartej serii gier w PKO Ekstraklasie, Radomiak Radom podejmie Górnika Zabrze. Gospodarze, którzy zaliczyli mieszany start w sezonie, staną przed trudnym zadaniem powstrzymania dobrze dysponowanych zabrzan. Podopieczni Bruno Baltazara pauzowali w poprzedni weekend, ponieważ ich starcie ze Śląskiem Wrocław zostało przełożone. Tymczasem ekipa Jana Urbana w lidze zajmuje 10. miejsce z dorobkiem czterech punktów. W poprzedniej kolejce ograli u siebie Pogoń Szczecin (1:0). Goście muszą uważać na dobrze dysponowanego Leonardo Rochę, który na swoim koncie ma cztery trafienia. Sprawdź typy na mecz Radomiak – Górnik.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze, transmisja w TV

Rywalizację między Radomiakiem Radom a Górnikiem Zabrze będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji. Transmisja tego meczu będzie dostępna na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze, transmisja online

Mecze PKO Ekstraklasy można oglądać przez internet, na platformie streamingowej CANAL+ online, do której można wykupić abonament za pośrednictwem naszego portalu. Zachęcam do skorzystania z tej oferty. Pakiet CANAL+ Super Sport umożliwia również dostęp do Ligi Mistrzów. Cena pakietu wynosi 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze, sonda

Kto wygra mecz? Radomiak Radom 0% Remis 0% Górnik Zabrze 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Radomiak Radom

Remis

Górnik Zabrze

Radomiak Radom – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich, faworytem piątkowego spotkania jest Radomiak. Kurs na wygraną radomian na własnym obiekcie wynosi około 2.21. Natomiast jeśli myślisz, że zwycięstwo odniesie Górnik, to taki kurs został ustalony na poziomie mniej więcej 3.30. Kurs na remis w meczu rozgrywanego w Radomiu stanowi około 3.70. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł,

Radomiak Górnik Zabrze 2.24 3.65 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 07:11 .

Gdzie obejrzeć mecz Radomiak Radom – Górnik Zabrze? Transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Sport 3, Canal +Sport 5 oraz w usłudze Canal+ online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Radomiak Radom – Górnik Zabrze? Mecz rozpocznie się w piątek (9 sierpnia) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.