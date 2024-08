Puszcza - Legia to jeden z kilku niedzielnych meczów czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie będzie można obejrzeć w internecie oraz w telewizji o godzinie 17:30.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Puszczy Niepołomice

Reklama

Puszcza – Legia, gdzie oglądać mecz?

Puszcza Niepołomice do rywalizacji z Legią Warszawa podejdzie, chcąc odnieść pierwsze zwycięstwo w tej kampanii. Jak na razie zespół Tomasza Tułacza w trzech kolejkach zaliczył remis i dwie porażki. Ostatnio uległ Zagłębiu Lubin (0:1).

Drużyna Goncalo Feio przystąpi natomiast do rywalizacji w Krakowie po przegranej ligowej z Piastem Gliwice (1:2). Legia jednak w środku tygodnia odniosła cenne zwycięstwo w Danii, pokonując Broendby (3:2). Sprawdź typy na mecz Puszcza – Legia.

Puszcza – Legia, transmisja w TV

Niedzielne spotkanie, w którym Puszcza Niepołomice zmierzy się z Legią Warszawa, będzie transmitowane w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenach TVP Sport i CANAL+ Sport 3. Na publicznej antenie mecz skomentują Aleksander Roj oraz Robert Podoliński. Z kolei w stacji premium sprawozdawcami będą Adam Marchliński i Michał Trela. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30.

Puszcza – Legia, transmisja online

Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy można oglądać za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Cena za miesięczny dostęp do pakietu Super Sport, dzięki któremu obejrzysz również wszystkie spotkania Ligi Mistrzów, to 65 zł przy rocznym abonamencie. Możesz z tego rozwiązania skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Puszcza – Legia: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Puszczy 0% wygraną Legii 100% remisem 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Puszczy

wygraną Legii

remisem

Puszcza – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na zwycięstwo Legii kształtuje się w wysokości 1.80. Remis wyceniono na 3.85. Z kolei opcję na wygraną Puszczy oszacowano na 4.70.

Puszcza Niepołomice Legia Warszawa 4.80 3.85 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2024 11:31 .

Gdzie oglądać mecz Puszcza – Legia? Spotkanie z udziałem Puszczy Niepołomice i Legii Warszawa będzie można oglądać na antenach TVP Sport, CANAL+ Sport 3 i na platformie CANAL+ online. Kiedy mecz Puszcza – Legia? Spotkanie Puszcza – Legia rozegrane zostanie w niedzielę (11 sierpnia) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.