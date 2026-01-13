Puchar Ligi Angielskiej: gdzie oglądać? Transmisja EFL Cup (13.01.2026)

Półfinały Pucharu Ligi Angielskiej na pewno wzbudzą duże zainteresowanie kibiców w Polsce. Sprawdzamy, gdzie oglądać mecze EFL Cup na żywo, czy dostępna jest transmisja TV oraz jak włączyć darmowy stream spotkań Newcastle – Manchester City i Chelsea – Arsenal w STS TV.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Puchar Ligi Angielskiej – półfinały gdzie oglądać?

Półfinały Pucharu Ligi Angielskiej (EFL Cup, Carabao Cup) w sezonie 2025/2026 wzbudzają duże zainteresowanie kibiców. Wielu fanów szuka informacji, gdzie oglądać półfinały EFL Cup na żywo i czy dostępna jest transmisja w polskiej telewizji. Mecze tej fazy rozgrywek nie są pokazywane w TV, natomiast wszystkie spotkania można oglądać online za darmo w STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

STS TV oferuje transmisje półfinałów Carabao Cup na żywo, w tym mecze Newcastle – Manchester City oraz Chelsea – Arsenal, a także oba spotkania rewanżowe. Dostęp do streamu uzyskują zarejestrowani użytkownicy po zawarciu dowolnego zakładu.

Jak oglądać półfinały EFL Cup na żywo w STS TV?

Oglądanie półfinałów Pucharu Ligi Angielskiej online w STS TV jest bardzo proste i nie wymaga wykupowania żadnego abonamentu. Wystarczy spełnić kilka podstawowych warunków.

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (z tego linku), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź do zakładki „zakłady na żywo” i włącz transmisję półfinału EFL Cup.

EFL Cup półfinały – transmisja TV w Polsce

Transmisja TV z półfinałów Pucharu Ligi Angielskiej nie jest dostępna w Polsce. Żaden polski nadawca telewizyjny nie posiada praw do pokazywania rozgrywek EFL Cup w sezonie 2025/2026. Oznacza to, że mecze półfinałowe można oglądać wyłącznie online.

Półfinały Carabao Cup – terminarz meczów

13.01, 21:00: Newcastle – Manchester City (półfinał EFL Cup)

14.01, 21:00: Chelsea – Arsenal (półfinał EFL Cup)

03.02, 21:00: Arsenal – Chelsea (rewanż półfinału)

04.02, 21:00: Manchester City – Newcastle (rewanż półfinału)

Gdzie oglądać półfinały Pucharu Ligi Angielskiej za darmo?

Półfinały Pucharu Ligi Angielskiej na żywo w Polsce dostępne są tylko w STS TV. Po rejestracji konta i zawarciu zakładu użytkownik otrzymuje darmowy dostęp do transmisji wszystkich meczów półfinałowych EFL Cup, bez dodatkowych opłat.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.