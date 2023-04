PressFocus Na zdjęciu: Antonio Lindbaeck

PSŻ Poznań – Orzeł Łódź, gdzie oglądać?

W jedynym sobotnim meczu 3. kolejki 1. ligi żużlowej ebebe PSŻ Poznań zmierzy się na własnym torze z H. Skrzydlewska Orłem Łódź. W lepszych nastrojach do tego spotkania przystąpią gospodarze, którzy w jedynym dotychczasowym pojedynku w tym sezonie pokonali 48:42 Trans MF Landshut Devils. Z kolei żużlowcy z Łodzi sezon rozpoczęli od wyjazdowej porażki 41:49 z Abramczyk Polonią Bydgoszcz.

Sobotnie spotkanie w Poznaniu będzie można oglądać zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

PSŻ Poznań – Orzeł Łódź, transmisja w TV

Spotkanie PSŻ Poznań – Orzeł Łódź zaplanowane jest na sobotę (22 kwietnia) i rozpocznie się o godzinie 16:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 5.

PSŻ Poznań – Orzeł Łódź, transmisja online

Sobotnie spotkanie 1. ligi żużlowej obejrzymy także za pośrednictwem internetu, co umożliwia usługa CANAL+ online. Teraz można uzyskać dostęp do niej w promocyjnej cenie – 39 zł miesięcznie. Taka kwota obowiązuje przy rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony i wyborze półrocznego dostępu do pakietu z kanałami CANAL+.

Przejdź na stronę CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony Wybierz ofertę CANAL+ 39 zł/mies. (oferta na 6 miesięcy) i przejdź do zakupu Sfinalizuj zakup