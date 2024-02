IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

PSV Eindhoven Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lutego 2024 09:07 .

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, gdzie oglądać

Pojedynek PSV Eindhoven z Borussią Dortmund z pewnością nie jest najbardziej interesującym widowiskiem 1/8 finału Ligi Mistrzów. Warto jednak na niego zwrócić uwagę. Zapowiada się niezwykle wyrównane spotkanie. Bardzo trudno wskazać, jak potoczą się jego losy i który zespół wyjdzie z niego zwycięsko. Wydaje się, że w tym przypadku każde rozstrzygnięcie jest możliwe i żadne nie będzie uznane za niespodziankę.

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów PSV – Borussia będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 2. Początek o godzinie 21:00.

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, transmisja online

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Faworytem wtorkowego meczu w oczach ekspertów jest PSV Eindhoven. Dość wysokie są natomiast kursy na zwycięstwo Borussii Dortmund. BVB, mimo przeciętnej formy, z pewnością stać na zwycięstwo w Holandii.

Gdzie obejrzeć mecz PSV – Borussia? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz online w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz PSV – Borussia? Mecz rozpocznie się we wtorek, 20 lutego, o godzinie 21:00.

