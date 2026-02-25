PSG – Monaco, gdzie oglądać?
W środowy wieczór Paris Saint-Germain rozegra rewanżowe spotkanie w ramach 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Przeciwnikiem podopiecznych Luisa Enrique będzie oczywiście AS Monaco. Pierwszy mecz ułożył się po myśli mistrzów Francji, którzy zwyciężyli rezultatem 3:2. Paryżanie zatem są na dobrej drodze, aby kontynuować grę w europejskich pucharach.
AS Monaco jednak tanio skóry nie sprzeda. Goście środowej potyczki wielokrotnie potrafili postawić Paris Saint-Germain bardzo trudne warunki. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji oraz online.
PSG – Monaco, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germain – AS Monaco obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 3.
PSG – Monaco, transmisja online
Rewanż Ligi Mistrzów możesz śledzić także w internecie. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?
- Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową,
- Wpłać minimum 50 zł na konto gracza,
- Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.
Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.
Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ Extra 3 oraz w usłudze CANAL+ online.
Mecz zostanie rozegrany w środę (25 lutego) o godzinie 21:00.
