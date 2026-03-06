Paris Saint-Germain w piątek zagra w hitowym spotkaniu ligowym z AS Monaco. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marquinhos

PSG – Monaco, gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie 25. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością zmierzy się z AS Monaco. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po skromnym zwycięstwie nad Le Havre (1:0).

AS Monaco również dobrze wspomina swój ostatni występ. Zespół z księstwa odniósł bowiem pewne zwycięstwo nad Angers (2:0). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

PSG – Monaco, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – AS Monaco obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3.

PSG – Monaco, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz też oglądać drogą internetową. Dostęp do transmisji będzie na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

PSG – Monaco, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

remisem

wygraną Monaco wygraną PSG

remisem

wygraną Monaco 0 Votes

PSG – Monaco, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej potyczki jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.35. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 7.40.

Paris Saint-Germain AS Monaco 1.37 5.90 7.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2026 18:06

Gdzie oglądać mecz PSG – Monaco? Mecz obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Monaco? Mecz odbędzie się już w piątek (6 marca) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.