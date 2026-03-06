PSG – Monaco, gdzie oglądać?
W piątkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie 25. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością zmierzy się z AS Monaco. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po skromnym zwycięstwie nad Le Havre (1:0).
AS Monaco również dobrze wspomina swój ostatni występ. Zespół z księstwa odniósł bowiem pewne zwycięstwo nad Angers (2:0). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
PSG – Monaco, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germain – AS Monaco obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3.
PSG – Monaco, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz też oglądać drogą internetową. Dostęp do transmisji będzie na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
PSG – Monaco, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną PSG
- remisem
- wygraną Monaco
PSG – Monaco, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej potyczki jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.35. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 7.40.
Mecz odbędzie się już w piątek (6 marca) o godzinie 20:45.
