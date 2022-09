fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Gdzie oglądać mecz PSG – Juventus? Spotkanie pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów z udziałem mistrza Ligue 1 i wielokrotnych mistrzów Serie A zapowiada się niezwykle ciekawie. W roli zdecydowanego faworyta do tej potyczki podejdzie zespół z Parc des Princes. Stara Dama jednak nie zamierza tanio sprzedać skóry. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję w TV i w internecie ze spotkania PSG – Juventus.

PSG – Juventus FC, gdzie obejrzeć

PSG – Juventus to bez wątpienia spotkanie, które będzie przykuwać największą uwagę spośród wszystkich meczów w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Francuski team jest obecnie liderem Ligue 1. Tymczasem Bianconeri zadomowili się na siódmej pozycji w ligowej klasyfikacji.

Podopieczni Christophe’a Galtiera bardzo dobrze weszli w nowy sezon. W sześciu rozegranych spotkaniach odnieśli pięć zwycięstw, a w jednym meczu zremisowali. Gorzej w nową kampanię ligową weszli turyńczycy. W każdym razie warto zaznaczyć, że Juventus w tym sezonie jeszcze nie przegrał. Zanotował jak dotąd dwa wygrane spotkanie i trzy remisy.

PSG – Juventus FC, transmisja na żywo w TV

Starcie PSG – Juventus w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek (6 września) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1. Mecz będzie także transmitowany na platformie Polsat Box Go, o czym informujemy poniżej.

PSG – Juventus FC: transmisja na żywo za darmo

PSG z włoskimi ekipami nie ma dobrego bilansu w europejskich pucharach. Paryżanie zaliczyli w nich tylko trzy wygranej mecze, dziewięć razy remisowało i tyle samo razy przegrywało. Juve to z kolei ekipa niepokonana w elitarnych rozgrywkach w 10 meczach, licząc ostatnie trzynaście tego typu spotkania. Biorąc pod uwagę te obserwacje, spodziewamy się niezwykle ciekawej batalii w Parku Książąt.

Mecz PSG – Juventus będzie transmitowany nie tylko w telewizji, ale także online. Taką możliwość daje platforma Polsat Box Go. Przyciągające uwagę jest to, że bukmacher Fuksiarz przygotował promocję, dzięki której można skorzystać z promocji na dostęp do usługi. Pakiet sportowy na Polsat Box Go można użytkować przez miesiąc za darmo po spełnieniu łatwych do zrealizowania warunków.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

PSG – Juventus FC, transmisja online

Rywalizację PSG – Juventus będzie można oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Transmisja ze spotkania zacznie się o 21:00 dzięki Polsat Sport Premium 1. Rywalizację skomentują Cezary Kowalski i Andrzej Niedzielan.

PSG – Juventus FC, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwość, że faworytem dzisiejszej batalii są paryżanie. Kursy na wygraną mistrzów Francji oscylują w granicach 1,35.

Parc des Princes Liga Mistrzów, gr. H Paris Saint-Germain Juventus FC 1.35 6.20 9.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2022 13:38 .

