PSG – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (06.09.2022)

Największym hitem wtorkowych zmagań 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów jest bez wątpienia starcie Paris Saint-Germain z Juventusem. Wiele wskazuje na to, że obie ekipy czeka bezpośrednia walka o pierwsze miejsce w grupie H. Rozpoczęcie meczu w Paryżu zaplanowano na godzinę 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

PSG – Juventus, typy i przewidywania

Od początku sezonu Paris Saint-Germain znajduje się w fantastycznej formie i gromi na swojej drodze każdego kolejnego rywala. Wybornie prezentuje się przede wszystkim ofensywny tercet w postaci Leo Messiego, Kyliana Mbappe i Neymara, który strzelił już łącznie 17 goli w ligowych rozgrywkach. Paryżanie od dawna marzą o triumfie w Lidze Mistrzów, co może wreszcie stać się w obecnej edycji. Są oni bowiem traktowani jako główny kandydat do zwycięstwa. We wtorek zmierzą się z Juventusem, który do tej pory radził sobie nieco gorzej i wygrał tylko dwa z pięciu ligowych potyczek. Na własnym terenie mistrzowie Francji są więc w stanie zdominować rywala i strzelić od niego dużo więcej goli. Nasz typ – PSG wygra więcej niż jedną bramką.

PSG – Juventus, sytuacja kadrowa

Mistrzowie Francji będą osłabieni brakiem Pablo Sarabii i Vitinhi. W dodatku we wtorek na pewno nie zagrają Mauro Icardi oraz Timothee Pembele. Jeśli chodzi o Juventus, tutaj lista absencji jest nieco dłuższa. W jego szeregach nie będą mogli wystąpić kontuzjowani Wojciech Szczęsny, Federico Chiesa, Paul Pogba, Kaio Jorge i Marley Ake.

PSG – Juventus, ostatnie mecze

Podopieczni trenera Christophe’a Galtiera imponują formą od początku sezonu. Z sześciu dotychczasowych meczów w lidze wygrali pięć, tracąc punkty jedynie z AS Monaco. Na swoim rozkładzie mają już Nantes, Toulouse, Lille, Montpellier oraz Clermont. Łącznie mają już 24 strzelone bramki.

“Stara Dama” prezentuje się dużo gorzej. W pięciu meczach Serie A zdobyła dziewięć punktów, wygrywając ze Spezią (2-0) i Sassuolo (3-0), a także remisując z AS Romą (1-1), Fiorentiną (1-1) oraz Sampdorią (0-0).

PSG – Juventus, historia

Obie ekipy w rozgrywkach UEFA rywalizowały ze sobą sześć razy i wszystkie mecze wygrywał Juventus. Ostatni dwumecz między obiema ekipami odbył się o Superpuchar Europy. Wcześniejsze cztery spotkania rozgrywane były natomiast w nieistniejącym już Pucharze UEFA.

PSG – Juventus, kursy bukmacherskie

Ogromnym faworytem w oczach bukmacherów jest Paris Saint-Germain, bowiem kurs na jego zwycięstwo wynosi zaledwie około 1,36. W przypadku wygranej Juventusu jest to nawet 8,0.

PSG – Juventus, przewidywane składy

PSG: Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Mendes, Messi, Mbappe, Neymar

Juventus: Perin, Cuadrado, Bonucci, Bremer, Alex Sandro, Miretti, Paredes, Rabiot, Di Maria, Vlahovic, Kostic

PSG – Juventus, transmisja meczu

Rywalizacja pomiędzy Paris Saint-Germain a Juventusem rozpocznie się o godzinie 21. Transmisję meczu w ramach 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów można śledzić w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 1.

