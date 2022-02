PressFocus Na zdjęciu: Kasjusz “Don Kasjo” Życiński

Prime MMA: gdzie oglądać wydarzenie i ile kosztuje PPV? Przed nami pierwsza organizowana przez kolejną na polskim rynku federację gala walk freak fight. Do współpracy z Prime Show MMA zaproszeni zostali przede wszystkim celebryci, ale również znani youtuberzy i streamerzy. W najciekawiej zapowiadającym się pojedynku zawalczą Marek Kruszel i Łukasz Wawrzyniak, znani jako Lord Kruszwil i Kamerzysta.

Prime MMA – godzina rozpoczęcia gali

Dla federacji Prime Show MMA będzie to debiut na polskim rynku freakowych gal. Twarzą federacji jest Kasjusz “Don Kasjo” Życiński, którego również zobaczymy w oktagonie. Kilka dni temu poinformowano, że będzie rywalem Mateusza “Murana” Murańskiego. Dużym zainteresowaniem z pewnością cieszyły się także, wspomniany już pojedynek Lorda Kruszwila z Kamerzystą, a także starcie Jasia Kapeli z Ziemowitem “Piastem” Kossakowskim.

Pierwsza edycja gali Prime Show MMA odbędzie się już w najbliższą sobotę (19 lutego) o godzinie 20:00. Zawodnicy gościć będą w łódzkiej Atlas Arenie.

Prime Show MMA – gdzie oglądać?

Gale freak fight cieszą się w Polsce coraz większą popularnością i zainteresowaniem kibiców. Większość tego typu wydarzeń można obejrzeć za pośrednictwem internetu w systemie PPV. Nie inaczej jest w przypadku pierwszej gali Prime Show MMA. Obejrzenie jej będzie możliwe tylko i wyłączenie po wykupieniu dostępu PPV na stronie jej organizatora. Żaden inny podmiot nie ma praw do jej transmisji, dlatego też inne opcje obejrzenia gali nie wchodzą w grę.

Ile kosztuje PPV na Prime MMA?

Wykupienie dostępu PPV to jedyny sposób na obejrzenie premierowej edycji gali Prime Show MMA. Organizatorzy umożliwiają wykupienie dostępu w dwóch opcjach – podstawowej i rozszerzonej. Różnią się one jakością transmisji oraz czasem dostępu do zapisu gali po jej zakończeniu.

Opcja “Basic” kosztuje 29,90 zł. Pozwala na oglądanie gali w jakości 720p oraz gwarantuje dostęp do jej zapisu przez 24 godziny od jej zakończenia. Opcja “Premium” kosztuje nieco więcej, bowiem 34,90 zł, ale daje możliwość obejrzenia gali w jakości 1080p. Ponad zapis gali dla posiadaczy opcji rozszerzonej będzie dostępny aż przez tydzień.

Prime Show MMA – karta walk

Marek “Kruszwil” Kruszel – Łukasz “Kamerzysta” Wawrzyniak

Paweł “Pablo Tybori” Tyburski – Łukasz Lupa

Mateusz “Muran” Murański – Kasjusz “Don Kasjo” Życiński

Adam Soroko – Damian “Stifler” Zduńczyk

Dawid Narożny – Adrian “Medusa” Salamon

Adrian “Puszbarber” Salwa – Michał “Sobota” Sobolewski

Jaś Kapela – Ziemowit Piast Kossakowski

Klaudia Kamińska – Wiola Kotelecka

Dawid “Ambro”Ambroziak – Adrian Cios

Julia “Queen of the Black” Pelc – Ole Okrzesik

Sebastian “Ztrolowany” Nowak – Jakub “Hecman” Rygiel

Alan Kwieciński – Rafał Pazik i Jakub Lasik