W sobotę odbędzie się gala Prime Show MMA 9. W jej ramach obejrzymy 12 pojedynków. Zawodnicy rywalizować będą w hali Orbita we Wrocławiu. Sprawdzamy jak oglądać galę i ile kosztuje PPV.

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Jóźwiak

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Prime Show MMA 9: gdzie oglądać?

Gala Prime Show MMA 9 odbędzie już w sobotę (3 sierpnia) we wrocławskiej hali Orbita. Organizatorzy przygotowali aż 12 bardzo ciekawych pojedynków, które powinny dostarczyć kibicom dużych emocji. Wiele z nich ma wyraźnych faworytów, ale nie oznacza to, że wynik walk jest znany przed ich rozpoczęciem. Można spodziewać się kilku niespodzianek. Wszystkie pojedynki będzie można oglądać dzięki transmisji, która tradycyjnie prowadzona będzie w systemie PPV. Dostęp do niej można uzyskać wykupując odpowiedni pakiet na stronie playlive.net. Sprawdź również typy i kursy na galę Prime Show MMA 9.

Prime Show MMA 9 PPV: cena, gdzie kupić?

Galę Prime Show MMA 9 można oglądać za pośrednictwem internetu, wykupując dostęp w systemie PPV na stronie playlive.net. Dostępne są dwa opcje cenowe – basic i premium. Podstawowa opcja pozwala na oglądanie transmisji w jakości 1080p z dostępem do niej przez 72h. Jej cena, w zależności od sposobu płatności, rozpoczyna się od 49,99 zł.

Pakiet premium plus również zapewnia jakość 1080p, ale także wydłużony, bo aż 7-dniowy dostęp do zapisu gali. Ponadto można dzięki niemu obejrzeć dwie poprzednie gale Prime 7 i Prime 8. Cena w tym wypadku zaczyna się od 69,99 zł.

Prime MMA 9: o której gala?

Gala Prime Show MMA, która odbędzie się we wrocławskiej hali Orbita, zaplanowana jest na sobotę (3 sierpnia). Rozpocznie się o godzinie 19:30.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie