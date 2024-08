Już 3 sierpnia w Hali Orbita we Wrocławiu odbędzie się gala Prime Show MMA 9. Typy bukmacherskie wraz z moimi analizami sprawdzisz w poniższym tekście. Zapraszam do lektury!

Gala Prime Show MMA 9 już 3 sierpnia!

We Wrocławiu zobaczymy m.in. Jacka Murańskiego, Roberta Pasuta czy Pawła Jóźwiaka

Jedynym bukmacherem, posiadającym zakłady na tę galę jest Totalbet

Prime Show MMA 9 typy i kursy od TOTALbet

Zanim przedstawię przygotowane przeze mnie na galę Prime Show MMA 9 typy, to musisz wiedzieć, że kolejny raz jedynym bukmacherem, u którego obstawisz walki jest TOTALbet. Posiada on wyłączność na oferowanie zakładów na galę Prime Show MMA.

Gdzie obstawiać Prime Show MMA? Zakłady tylko w TOTALbet!

TOTALbet, który w roli oficjalnego bukmachera Prime Show MMA zastąpił Fortunę, po raz drugi z rzędu posiada wyłączność na zakłady. TOTALbet poszedł za ciosem i zaprezentował także ciekawą ofertę bonusową. Możesz obstawić zwycięzcę wybranej przez bukmachera walki po kursie 100.00 oraz skorzystać z trzech zakładów bez ryzyka – do 111 złotych każdy.

Zwycięzca walki Prime MMA 9 – kto wygra? Totalbet 100.00 Wygrana Marconia Gram! Totalbet 100.00 Wygrana Jóźwiaka Gram! Totalbet 100.00 Wygrana Brodnickiej Gram! Oferta promocyjna TOTALbet z kodem GOAL Kurs 100.00 dotyczy tylko wskazanych walk

Z powyższej oferty możesz skorzystać po rejestracji konta z kodem promocyjnym Totalbet: GOAL. Musisz także zaakceptować zgody marketingowe, zasilić konto dowolną kwotą oraz postawić za dokładnie 1 złotówkę zakład na zwycięzcę wybranej ze wskazanych przez bukmachera walk na Prime Show MMA 9. Trafienie typu będzie równoznaczne z rozliczeniem zakładu po kursie 100.00.

Dzięki rejestracji z kodem możesz odebrać także trzy zakłady bez ryzyka – do 111 złotych każdy. Tutaj wystarczy, że w ciągu 48h postawisz kwalifikowane zakłady. Muszą to być dowolne kupony AKO, a więc takie, które zawierają co najmniej dwa zdarzenia. Jeżeli się pomylisz – otrzymasz zwrot stawki z każdego regulaminowego kuponu do max. 111 złotych.

Bonus TOTALbet na Prime Show MMA 9 Wartość bonusu Zwycięzca dowolnej walki kurs 100.00 1. zakład bez ryzyka do 111 złotych 2. zakład bez ryzyka do 111 złotych 3. zakład bez ryzyka do 111 złotych

Prime Show MMA 9 karta walk

Kto walczy na Prime Show MMA 9? Karta walk będzie złożona z 13 pojedynków, w tym trzy z nich odbędą się w ramach turnieju K-1 w małych rękawicach.

Natan Marcoń vs Daniel “Magical” Zwierzyński

Maciej “Kaczor BRS” Kaczmar vs Marcin “Rafonix” Krasucki

Kamil “Taazy” Mataczyński vs Robert Pasut

Jacek Murański vs Paweł Jóźwiak

Małgorzata “Gocha” Zwierzyńska vs Aneta “Mama Mopsa” Bronowicz

Jakub “Paramaxil” Frączek vs Mateusz “Mavs” Szczypior

Katarzyna “Laluna” Lirsz vs Wiola Kotelecka

Damian “The Karpi” Kasprzak vs Patryk “Irion” Pieńczykowski

Mateusz “Mister” Górski vs Ronaldo “Czarny Polak” Miranda

Ewa Brodnicka vs Karolina Gackowska

Dawid “Ambro” Ambroziak vs Dariusz Rutkiewicz

Erwin Burzyński vs Jakub “Jay” Wiśniewski

Kto wygra trzecią walkę Murański – Jóźwiak?

Prime Show MMA 9 kursy bukmacherskie

Zanim weźmiesz się za typowanie Prime MMA 9, sprawdź kursy bukmacherskie. Zaprezentowałem je w poniższej tabeli.

Prime Show MMA 9 typy bukmacherskie

Przygotowałem trzy typy na Prime Show MMA 9. Typuję, że walka Natana Marconia z Danielem Magicalem zakończy się już w pierwszej rundzie. Trudno przewidzieć, kto wygra, ale nie spodziewam się, że jeden czy drugi będzie kalkulował. To powinna być szybka robota.

O nieco odważniejsze typy pokuszę się w przypadku trzeciej walki Jacka Murańskiego z Pawłem Jóźwiakiem. Faworytem bukmachera TOTALbet jest “Prezes” i uważam, że to właśnie on będzie zwycięzcą. Spodziewam się jednak werdyktu sędziowskiego, gdyż “Muran” ma twardą głowę, a Jóźwiak nie dysponuje nokautującym ciosem.

Typuję również zwycięstwo Kaczora BRS z Rafonixem. Rafon wyglądał kiepsko podczas swojej ostatniej walki na Fame Friday Arena 2 i nie sądzę, aby zrobił jakiś znaczący progres.

Kiedy jest Prime Show MMA 9?

Gala Prime Show MMA 9 odbędzie się już 3 sierpnia. Miejscem wydarzenia będzie Hala Orbita we Wrocławiu.

Gdzie oglądać Prime Show MMA 9?

Galę Prime MMA 9 w formacie PPV będzie można obejrzeć w serwisie https://playlive.net/. Dwie pierwsze walki będą dostępne z kolei za darmo na platformie Youtube.