Arsenal zmierzy się z Preston w środowym meczu Carabao Cup. Spotkanie o awans do ćwierćfinału rozpocznie się o 20:45. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz, również za darmo.

News Images LTD/Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz

Preston – Arsenal, gdzie oglądać?

Arsenal do środowego spotkania 1/8 finału Carabao Cup przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Kanonierzy nie powinni mieć bowiem problemów z poradzeniem sobie z grającym na co dzień w Championship Preston North End. Mikel Arteta zapewne da w tym meczu szansę występu piłkarzom, którzy ostatnio nie grali regularnie, ale nie powinno to przeszkodzić drużynie w odniesieniu zwycięstwa. Sprawdź typy na mecz Preston – Arsenal. Spotkanie będzie transmitowane tylko online.

Preston – Arsenal, transmisja w TV

Mecz Preston – Arsenal odbędzie się w środę (30 października) o godzinie 20:45. Transmisja nie będzie dostępna w telewizji. Mecz będzie można obejrzeć tylko online.

Preston – Arsenal, transmisja za darmo

Spotkanie Preston – Arsenal będzie do obejrzenia za pośrednictwem platformy STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji wiąże się z koniecznością spełnienia tylko dwóch warunków.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Preston – Arsenal zostanie odblokowany

Preston – Arsenal, transmisja online

W Polsce rozgrywki Carabao Cup można śledzić na platformie Viaplay. Mecz Preston – Arsenal również będzie tam transmitowany. Do skomentowania pojedynku wyznaczeni zostali Mariusz Hawryszczuk i Michał Skiba.

Bonus 300 zł za zwycięstwo Arsenalu

Przy okazji środowej rywalizacji w Superbet czeka promocja, dzięki której można zgarnąć 300 zł bonusu za wytypowanie za zaledwie 2 zł zwycięstwa Arsenalu w podstawowym czasie gry. Do skorzystania z oferty uprawnia podanie kodu GOAL podczas rejestracji. Jak skorzystać z oferty?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO obejmujący wytypowanie zwycięstwo Arsenalu w meczu z Preston w podstawowym czasie gry Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli Arsenal wygra, otrzymasz od Superbet bonus w wysokości 300 zł

Preston – Arsenal, kto wygra?

Kto awansuje do następnej rundy? Preston 0% Arsenal 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Preston

Arsenal

Preston – Arsenal, kursy bukmacherskie

Arsenal jest zdecydowanym faworytem środowego spotkania, co potwierdzają również kursy bukmacherskie. W standardowej ofercie kurs na wygraną Kanonierów w podstawowym czasie gry oscyluje w okolic 1.30.

Preston Arsenal 10.50 6.00 1.31 Kursy mogą ulec zmianie.

Gdzie obejrzeć mecz Preston – Arsenal? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Preston – Arsenal? Mecz rozegrany zostanie w czwartek (30 października) o godzinie 20:45.

