Preston North End – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (30.10.2024)

Preston North End - Arsenal: typy i kursy na mecz 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. W nadchodzącym starciu wicemistrzowie Premier League podejmą zespół z Championship. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (30 października) o godzinie 20:45.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Merino

Preston Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2024 15:45 .

Preston – Arsenal, typy bukmacherskie

Już w najbliższą środę swoje spotkanie w ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej rozegra Arsenal. Podopieczni Mikela Artety tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Preston North End. Wicemistrzowie Premier League przystąpią do tego starcia jako zdecydowany faworyt. Ich rywal bowiem w tym sezonie nie prezentuje się dobrze na boiskach Championship. Niemniej jednak nadchodząca rywalizacja zapowiada się ciekawie. Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Superbet 1.80 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Kurs 150 na wygraną Arsenalu z kodem GOAL

Superbet przygotował specjalną ofertę na środowe spotkanie. Stawiając zaledwie 2 zł na wygraną Arsenalu można zgarnąć bonus w wysokości aż 300 zł. Z oferty można skorzystać zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL. Poniżej wyjaśniamy zasady.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO obejmujący wytypowanie zwycięstwo Arsenalu w meczu z Preston w podstawowym czasie gry Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli Arsenal wygra, otrzymasz od Superbet bonus w wysokości 300 zł

Preston – Arsenal, ostatnie wyniki

Preston North End poniżej oczekiwań rozpoczął obecny sezon Championship, ale ich obecna dyspozycja jest zaskakująco wysoka. Podopieczni Paula Heckingbottoma w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (3:0 z Watfordem i 1:0 z Coventry), a także zaliczyli trzy remisy (0:0 z Burnley, 2:2 z Norwich oraz 3:3 z Plymouth).

Arsenal natomiast obecnie nie może sobie nic zarzucić, jeśli chodzi o formę. “Kanonierzy” w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z PSG w Lidze Mistrzów, 3:1 z Southampton oraz 1:0 z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów), zaliczyli jeden remis (2:2 z Liverpoolem), a także ponieśli jedną porażką (0:2 z Bournemouth).

Preston – Arsenal, historia

Ostatnie spotkanie między tymi zespołami miało miejsce w 2017 roku. Wówczas w rozgrywkach pucharowych triumfował Arsenal, który pokonał Preston 2:1.

Preston – Arsenal, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem środowego starcia jest Arsenal. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Kanonierów”, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.23 – 1.26. W przypadku zwycięstwa Preston natomiast sięga nawet 10.5. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Preston – Arsenal, kto awansuje?

Kto awansuje do kolejnej rundy? Preston 50% Arsenal 50% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Preston

Arsenal

Preston – Arsenal, przewidywane składy

Preston: Woodman – Kesler-Hayden, Storey, Lindsay, Hughes – Whiteman, McCann – Jensen, Greenwood, Brady – Riis

Arsenal: Raya – Partey, White, Gabriel, Timber – Merino, Rice – Saka, Trossard, Martinelli – Havertz

Preston – Arsenal, transmisja

Spotkanie Preston – Arsenal będzie mógł obejrzeć za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek rywalizacji już w środę (30 października) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.