Portugalia – Czechy: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.06.2024)

Portugalia - Czechy: Transmisja w TV i online. We wtorek mistrzowie Europy z 2016 roku rozpoczną udział w Euro 2024. Ich pierwszym rywalem będzie czeska kadra. Sprawdź gdzie oglądać mecz Portugalia - Czechy.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia – Czechy: gdzie oglądać?

Reprezentacja Portugalii jak burza przeszła przez grupę eliminacyjną do Mistrzostw Europy 2024. Przed startem turnieju część ekspertów wskazuje ich jako faworytów do końcowego zwycięstwa. Na start zmierzą się z reprezentacją Czech i choć będą faworytem tego spotkania, to nie mogą zlekceważyć rywala. Mimo braku wielkich gwiazd w składzie Czesi nie raz udowodnili, że potrafią sprawić niespodziankę. Sprawdź typy na mecz Portugalia – Czechy.

Portugalia – Czechy: transmisja w TV

Spotkanie reprezentacji Portugalii z Czechami zostanie rozegrane we wtorek (18 czerwca). Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Starcie skomentuje duet komentatorów Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski.

Portugalia – Czechy: transmisja online

Mecz będzie można obejrzeć w internecie na stronie sport.tvp.pl.

Portugalia – Czechy: kto wygra?

Kto wygra mecz? Portugalia 100% Remis 0% Czechy 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Portugalia

Remis

Czechy

Portugalia – Czechy: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Portugalia – Czechy według bukmacherów będzie reprezentacja Portugalii. Kurs na zwycięstwo podopiecznych Roberto Martineza wynosi 1.47. Z kolei współczynnik na triumf naszych południowych sąsiadów oszacowano na 6.50.

Portugalia Czechy 1.50 4.60 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2024 08:56 .

Gdzie oglądać mecz Portugalia – Czechy?

Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji na kanale TVP 1 oraz TVP Sport.

Kiedy odbędzie się spotkanie Portugalia – Czechy?

Mecz zostanie rozegrany we wtorek (18 czerwca) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.