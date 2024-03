Polska - Bułgaria: transmisja w TV i online. Biało-czerwoni rozegrają we wtorek kolejny mecz w eliminacjach do młodzieżowego Euro. Sprawdź gdzie oglądać mecz Polska - Bułgaria.

IMAGO/Nordphoto GmbH/Freund Na zdjęciu: Dominik Marczuk

Polska – Bułgaria, gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski do lat 21 rozegra we wtorek kolejne spotkanie w ramach eliminacji do Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Zespół Adama Majewskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie zmierzy się z Bułgarią. Biało-czerwoni przystąpią do niego zajmując pierwszej miejsce w swojej grupie eliminacyjnej. Za ich plecami plasują się Niemcy, którzy mają na koncie jeden rozegrany mecz mniej.

Kilka dni temu reprezentacja Polski pokonała na wyjeździe 2:1 Izrael. Teraz czeka ją jednak pojedynek z bardziej wymagającym przeciwnikiem, który po sześciu rozegranych meczach zajmuje trzecie miejsce w grupie. Polski zespół przystąpi jednak do tej rywalizacji w roli faworyta.

Polska – Bułgaria, transmisja w TV

Mecz eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy pomiędzy reprezentacjami Polski i Bułgarii odbędzie się we wtorek (26 marca) o godzinie 15:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale TVP Sport, a skomentują go Maciej Iwański i Łukasz Trałka.

Polska – Bułgaria, transmisja online

Transmisja z kolejnego spotkania podopiecznych Adama Majewskiego w ramach el. MME będzie dostępna także online. Mecz będzie mógł obejrzeć na stronie sport.tvp.pl.

Polska – Bułgaria, typ kibiców

Jak zakończy się mecz? wygraną Polski 0% remisem 0% wygraną Bułgarii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Polski

remisem

wygraną Bułgarii

Polska – Bułgarii, kursy bukmacherów

Reprezentacja Polski uważana jest za faworyta wtorkowego spotkania. Kursy bukmacherów na wygraną polskiej drużyny oscylują w okolicy 1.50.

Polska U21 Bułgaria U21 1.52 4.25 6.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 marca 2024 11:52 .

Gdzie obejrzeć mecz Polska – Bułgaria? Transmisja spotkania dostępna będzie na kanale TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Polska – Bułgaria? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (26 marca) o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.