PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Kaczmarek

Polska – Bułgaria: transmisja TV i online. W piątek rozpoczęła się rywalizacja w siatkarskich mistrzostwach świata. Swoje pierwsze spotkanie podczas turnieju rozegrają również Biało-czerwoni. Sprawdź gdzie oglądać mecz Polska – Bułgaria.

Polska – Bułgaria, gdzie obejrzeć

Reprezentacja Polski przystępuje do turnieju, który odbędzie się w Polsce i Słowenii, w roli obrońcy tytułu i jednego z faworytów. Biało-czerwoni rywalizację rozpoczną od zmagań w grupie C, w której jej rywalami będą Bułgaria, Meksyk i Stany Zjednoczone. Rywalizacja w fazie grupowej potrwa do 31 sierpnia, a następnie czeka nas faza finałowa.

W pierwszym spotkaniu polska drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia zmierzy się w katowickim Spodku z Bułgarią. Biało-czerwoni przystąpią do tego spotkania w roli zdecydowanego faworyta i nic nie wskazuje na to, aby w tej konfrontacji możliwa byłaby jakakolwiek niespodzianka.

Kolejne spotkania z Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi reprezentacja Polski rozegra odpowiednio 28 i 30 sierpnia.

Polska – Bułgaria, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji wszystkich spotkań Mistrzostw Świata w Siatkówce dysponuje Polsat, ale spotkania z udziałem między innymi reprezentacji Polski będą transmitowane także na kanałach Telewizji Polskiej. Transmisja z piątkowego spotkania z Bułgarią, które rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie dostępna na kanałach Polsat Sport, TVP Sport i TVP1.

Polska – Bułgaria, transmisja online

Mecz siatkarskiego mundialu Polska – Bułgaria będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie zarówno w usłudze Polsat Box Go, jak i na internetowej stronie TVP Sport.

Polsat Box Go jest usługą, która pozwala na oglądanie meczów pierwszej ligi online. Aby mieć do nich dostęp należy posiadać odpowiedni pakiet sportowy. Teraz można go uzyskać za darmo na 30 dni korzystając z opisanej wyżej promocji Fuksiarza.

Kurs 50.00 na zwycięstwo Polski w MŚ w LVBET

Bardzo ciekawą promocję na pierwszy mecz reprezentacji Polski podczas siatkarskich MŚ przygotował bukmacher LVBET. Rejestrując się w LVBET za pośrednictwem naszej strony można postawić na wygraną Polski w całym turnieju po bardzo wysokim kursie 50.00. Wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w LVBET za pośrednictwem naszej strony Wpłać pierwszy depozyt w kwocie co najmniej 20 zł Postaw na zwycięstwo Polski w Siatkarskich Mistrzostwach Świata za dokładnie. 1 zł brutto W przypadku wygrania kuponu otrzymasz w sumie 44 zł

Szczegóły promocji oraz jej regulamin znajdziesz na stronie LVBET.

Polska – Bułgaria, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa w piątkowym meczu jest reprezentacja Polski. Nie przewidują oni innego scenariusza na ten pojedynek.

Polska Bułgaria 1.05 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2022 12:26 .

