PressFocus Na zdjęciu: Krystian Bielik

Gdzie oglądać mecz Polska – Argentyna? W środowy wieczór piłkarskie emocje sięgną zenitu. Reprezentacje Polski i Argentyny w bezpośrednim meczu będą walczyć o awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Polska – Argentyna.

Polska – Argentyna, gdzie oglądać

Reprezentacja Polski stanie w środę przed szansą wywalczenia awansu do 1/8 finału mistrzostw świata. Czeka ją jednak niełatwe zadanie, bowiem zmierzy się z faworyzowanym zespołem Argentyny. Biało-czerwoni do pewnego awansu potrzebują remisu, podczas gdy nasi rywale muszą w tym spotkaniu sięgnąć po komplet punktów. Emocji na 974 Stadium, na którym rozegrany zostanie mecz na pewno nie zabraknie.

Środowy mecz będzie również pierwszą okazją do spotkania się na jednym boisku w reprezentacyjnych barwach Roberta Lewandowskiego i Lionela Messiego. Obaj mają jeden cel – poprowadzić swoje drużyny do sukcesu. Nam pozostaje wierzyć, że po końcowym gwizdku sędziego więcej powodów do zadowolenia będzie miał kapitan reprezentacji Polski.

W roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa na murawę wybiegnie jednak argentyńska jedenastka. Wskazują na to między innymi kursy bukmacherów. Sprawdź nasze typy na mecz Polska – Argentyna.

Polska – Argentyna, transmisja TV

Mecz Polska – Argentyna rozegrany zostanie 30 listopada (środa) o godzinie 20:00. Transmisja “na żywo” będzie prowadzona na kanałach TVP1 i TVP 4K, a mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Polska – Argentyna, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz Polski z Argentyną obejrzymy na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Polska – Argentyna, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem sobotniego spotkania według bukmacherów jest reprezentacja Polski. Jasno wskazują na to kursy oferowane przez nich na ten mecz.

Polska Argentyna 8.00 4.20 1.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 listopada 2022 10:22 .