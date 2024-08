Polonia Warszawa - Miedź Legnica to pierwsze sobotnie spotkanie w ramach piątej kolejki Betclic 1. Ligi. Sprawdź, czy mecz będzie transmitowany w internecie lub w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ernest Terpiłowski

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Polonia – Miedź, gdzie oglądać?

Polonia Warszawa i Miedź Legnica to ekipy, mające odmienne cele na trwającą kampanię. Czarne Koszule koncentrują się na walce o ligowy byt. Tymczasem zespół Ireneusza Mamrota liczy na to, że namiesza w Betclic 1. Lidze i wywalczy co najmniej miejsce premiowane grą w barażach.

Stołeczna drużyna przystąpi do sobotniej potyczki, chcąc przerwać serię bez wygranej. Polonia ostatnio uległa Górnikowi Łęczna (1:3). Z kolei Miedź pokonała ostatnio ŁKS (1:0). Wcześniej natomiast przegrała ze Stalą Rzeszów (0:1).

Polonia – Miedź, transmisja w TV

Sobotniej rywalizacji z udziałem Polonii Warszawa i Miedzi Legnica nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie dostępne tylko w internecie.

Polonia – Miedź, transmisja online

Starcie na obiekcie przy ulicy Konwiktorskiej z Polonii Warszawa i Miedzi Legnica zacznie się o godzinie 14:30. Spotkanie będzie transmitowane na stronie TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentuje Maciej Chodkiewicz. Spotkanie będzie też emitowane w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Polonia – Miedź, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Polonii 100% wygraną Miedzi 0% remisem 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Polonii

wygraną Miedzi

remisem

Polonia – Miedź, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują w roli faworyta gości. Typ na zwycięstwo Miedzi wynosi 2.27. Remis kształtuje się na poziomie 3.45. Z kolei opcja z ewentualną wygraną Polonii oszacowana została na 2.80.

Polonia Warszawa Miedź Legnica 2.85 3.45 2.23 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2024 08:25 .

Gdzie obejrzeć mecz Polonia – Miedź? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w internecie na stronie TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Polonia – Miedź? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (17 sierpnia) o godzinie 14:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.