PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Polonia – KKS, gdzie oglądać?

Polonia Bytom liczy, że po tym weekendzie pozostanie liderem drugiej ligi. Dzięki fantastycznej serii zwycięstw udało jej się wyrosnąć na faworyta do awansu do pierwszej ligi. W niedzielę czeka Polonię trudne wyzwanie, bowiem zagra z KKS-em Kalisz. Choć obecnie ta drużyna spisuje się gorzej, niż w poprzednim sezonie, kiedy to otarła się o grę na zapleczu Ekstraklasy, wciąż jest wymagającym rywalem.

Niedzielny mecz Polonia Bytom – KKS Kalisz rozpocznie się o godzinie 19:35. Sprawdź nasze typy.

Polonia – KKS, transmisja TV

Spotkanie Polonii z KKS-em Kalisz będzie transmitowane w polskiej telewizji na kanale TV3.

Polonia – KKS, transmisja online

Starcie będzie też można śledzić na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport. Mecze Betclic 2. Ligi można też oglądać u bukmachera, dzięki usłudze Betclic TV. Dostęp do meczu można uzyskać zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Trzeba również posiadać na koncie dowolną ilość środków.

Polonia – KKS, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Polonii 100% Remisem 0% Wygraną KKS-u 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Polonii

Remisem

Wygraną KKS-u

Polonia – KKS, kursy bukmacherskie

Polonia Bytom Remis KKS 1925 Kalisz 1.44 4.20 6.20 1.44 4.20 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2024 08:42 .

Kiedy odbędzie się mecz Polonia Bytom – KKS Kalisz? Mecz odbędzie się w niedzielę 6 października 2024 roku o godzinie 19:35. Gdzie oglądać mecz Polonia Bytom – KKS Kalisz? Mecz będzie można oglądać w telewizji na TV3 oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV.

