Pogoń Szczecin – Wisła Płock: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w piątek rozpocznie się 28. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Lider tabeli spróbuje utrzymać swoją pozycję w starciu z Wisłą Płock. Transmisja z meczu będzie dostępna w polskiej telewizji oraz internecie.

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, gdzie oglądać

Czy to będzie ten sezon, w którym Pogoń Szczecin sięgnie po mistrzostwo kraju? Gracze z Pomorza zachowują spokój. By kontynuować swe marzenie, muszą pokonać u siebie kolejnego rywala ze środka stawki. Portowcy nie przegrali czterech swoich ostatnich meczów w Ekstraklasie, a aż trzy z nich wygrali.

W starciu z Wisłą Płock również będą faworytem. Płocczanie przyjadą na Stadion Floriana Krygiera podbudowani triumfem nad Gornikiem Zabrze, ale tamten mecz równie dobrze mógł zakończyć się ich porażką. Mimo tego, trzy zwycięstwa w czterech ostatnich starciach muszą budzić respekt i sprawić, że gospodarze podejdą do piątkowego pojedynku w pełni skoncentrowani.

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w Szczecinie obejrzysz na trzech kanałach: Canal+ 4K Ultra, Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Ekstraklasy. Dotyczy to również piątkowego starcia. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, transmisja online

Jeśli preferujesz oglądanie spotkań w internecie lub w aplikacji, masz taką możliwość. Wystarczy, że wykupisz odpowiedni abonament na stronie canalplus.com.

Pogoń Szczecin – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Pogoń znajduje się w świetnej dyspozycji i pozostaje jednym z kandydatów do tytułu mistrza Polski. Każdy inny wynik niż zwycięstwo Portowców będzie uznane za niespodziankę.

Pogoń Szczecin Wisła Płock 1.55 4.40 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2022 09:24 .

