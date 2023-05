PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń – Miedź, gdzie oglądać

Pogoń Szczecin wciąż ma szansę na wicemistrzostwo Polski. Ostatnie dobre wyniki Portowców pozwoliły im zbliżyć się do Legii Warszawa, ta jednak wciąż ma sześć punktów przewagi. W najbliższą niedzielę podopiecznych trenera Gustafssona czeka w teorii łatwe zadanie. Na ich stadion przyjedzie bowiem Miedź Legnica, która już od jakiegoś czasu jest pewna pożegnania z PKO BP Ekstraklasą.

Pogoń – Miedź, transmisja na żywo w TV

Starcie w ramach 32. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Pogoń – Miedź, transmisja online

Pogoń – Miedź, kursy bukmacherskie

Pogoń Szczecin jest wielkim faworytem starcia ze spadkowiczem z Legnicy.

Stadion Florian Krygier Ekstraklasa Pogoń Szczecin Miedź Legnica 1.49 5.05 9.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2023 10:05 .

