Pogoń Siedlce – Resovia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W jednym z czwartkowych meczów Pucharu Polski drugoligowa Pogoń podejmie pierwszoligową Resovię. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Pogoń Siedlce – Resovia, gdzie oglądać

W teorii pojedynek Pogoni Siedlce z Resovią jawi się jako mało pasjonujące, zwłaszcza w porównaniu ze starciem Pogoni Szczecin z Rakowem Częstochowa. Gospodarze nadchodzącego starcia grają na co dzień w eWinner 2 Lidze. Na ten moment nie mogą być jednak pewni pozostania w niej na kolejny sezon. Po 18 kolejkach znajdują się w strefie spadkowej z 19 punktami.

Resovia w Fortuna 1 Lidze również nie radzi sobie najlepiej. Pasy nie znajdują się w czerwonej strefie, ale mają nad nią zaledwie dwa oczka przewagi. Pogoń w poprzednich rundach Pucharu Polski poradziła sobie z Chojniczanką i Chrobrym Głogów, z kolei Resovia okazała się lepsza od Miedzi Legnica i Cracovii.

Pogoń Siedlce – Resovia, transmisja na żywo w TV

Mecz 1/8 finału Pucharu Polski obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra.

Pogoń Siedlce – Resovia, transmisja za darmo

Pogoń Siedlce – Resovia, transmisja online

Starcie w Siedlcach dostępne będzie na stronie i w aplikacji Polsat Box Go. By uzyskać dostęp do transmisji wykup odpowiedni, sportowy abonament na stronie polsatboxgo.pl.

Pogoń Siedlce – Resovia, kursy bukmacherskie

Faworytem nadchodzącego meczu będzie, grająca na co dzień w wyższej lidze, Resovia.

Puchar Polski Pogoń Siedlce Resovia 4.00 3.70 1.97 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2022 08:28 .

