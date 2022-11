PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Siedlce

Pogoń Siedlce – Resovia Rzeszów: typy i kursy na mecz Fortuna Pucharu Polski. Pogoń Siedlce kontra Resovia Rzeszów w 1/8 finału krajowego pucharu. Kto awansuje dalej? Zachęcamy do przeczytania naszej zapowiedzi tego pojedynku.

Pogoń Siedlce – Resovia Rzeszów, typy i przewidywania

W 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski prowadzona przez Marka Saganowskiego Pogoń Siedlce podejmie u siebie Resovię Rzeszów. Dla obu zespołów dojście do tej fazy prestiżowych rozgrywek już jest dużym osiągnięciem, ale jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pogoń Siedlce w poprzedniej rundzie poradziła sobie z Chrobrym Głogów (3:1), a Resovia Rzeszów wyeliminowała znacznie trudniejszego rywala – Cracovię (4:3).

Faworytem bukmacherów jest pierwszoligowa Resovia Rzeszów i podobnie typujemy też my. W Pucharze Polski jednak często zdarzają się niespodzianki, co potwierdza także trwająca edycja tych rozgrywek. Nasz typ: wygrana Resovii Rzeszów.

Pogoń Siedlce – Resovia Rzeszów, sytuacja kadrowa

W Resovii Rzeszów kontuzjowani pozostają dwaj zawodnicy – Aleksander Komor oraz Marek Mróz, którzy prawdopodobnie nie zagrają do końca rundy.

Pogoń Siedlce – Resovia Rzeszów, ostatnie wyniki

Zarówno Pogoń Siedlce, jak i Resovia Rzeszów grają w kratkę – gospodarze czwartkowego meczu z pięciu ostatnich meczów dwukrotnie zwyciężyli, dwa razy przegrali i raz zremisowali. W poprzedniej kolejce eWinner 2 Ligi Pogoń ograła rezerwy Zagłębia Lubin (1:0).

Jeśli chodzi o gości, to ich bilans w ostatnich pięciu pojedynkach we wszystkich rozgrywkach wygląda identycznie. W weekend ekipa z Rzeszowa zremisowała wynikiem 1:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała w spotkaniu w ramach 17. kolejki Fortuna 1 Ligi.

Pogoń Siedlce zajmuje 15. miejsce w tabeli drugiej ligi, a Resovia Rzeszów jest czternasta w pierwszej lidze.

Pogoń Siedlce – Resovia Rzeszów, historia

Mecze pomiędzy Pogonią Siedlce a Resovią Rzeszów zazwyczaj były bardzo wyrównane. Z pięciu ostatnich takich pojedynków Pogoń wygrała dwa, dwukrotnie triumfowała Resovia i padł jeden remis. Obie ekipy po raz ostatni zmierzyły się ze sobą 23 listopada 2019 roku w spotkaniu drugiej ligi. Wówczas drużyna z województwa mazowieckiego zwyciężyła nad swoim rywalem rezultatem 1:0, a jedynego gola w tym meczu strzelił Maciej Firlej.

Pogoń Siedlce – Resovia Rzeszów, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego spotkania w Siedlcach są goście. Kurs na wygraną Resovii Rzeszów wynosi mniej więcej 2.00, a typ na zwycięstwo Pogoni to około 3.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.65. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Pogoń Siedlce – Resovia Rzeszów, przewidywane składy

Pogoń: Kikolski – Misiak, Lewandowski, Rutkowski, Fiedosewicz – Marcinho, Dzięcioł, Wicenciak, Szuprytowski, Demianiuk – Nowak

Resovia: Pindroch – Mikulec, Chuchro, Hoogenhout, Adamski – Vieira, Kwiecień, Wasiluk, Antonik – Górski, Wojciechowski

Pogoń Siedlce – Resovia Rzeszów, transmisja meczu

Spotkanie będzie można obejrzeć na kanale telewizyjnym Polsat Sport Extra. Ten mecz jest dostępny też przez Internet w usłudze Polsat Box Go. Początek starcia w Siedlcach pomiędzy tamtejszą Pogonią a Resovią Rzeszów w czwartek 10 listopada o godzinie 17:30.

