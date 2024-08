PressFocus Na zdjęciu: Andrzej Trubeha

Pogoń Siedlce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: gdzie oglądać?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza bardzo dobrze rozpoczęła nowy sezon Betclic 1. ligi. Podopieczni Marcina Brosza po trzech meczach mają komplet punktów i aż 10 zdobytych bramek i uwaga, zero straconych. Można nawet powiedzieć, że jest to maszyna, którą ciężko będzie zatrzymać. A rywal nie należy przecież do najmocniejszych, bowiem Pogoń Siedlce to beniaminek, który na starcie sezonu ma swoje problemy i do tej pory udało mu się zainkasować tylko jeden punkt. O tym, co warto postawić w tym starciu przekonasz się na naszych łamach. Sprawdź typy, kursy, przewidywania na mecz.

Pogoń Siedlce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: transmisja TV

Spotkanie to nie będzie transmitowane w telewizji linearnej.

Pogoń Siedlce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: transmisja online

Mecz ten będzie transmitowany tylko w internecie. A dokładnie na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej i Smart TV, a także w Betclic TV. Aby otrzymać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na koncie.

Pogoń Siedlce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: kto wygra?

Kto wygra? Pogoń Siedlce 0% Remis 33% Termalica Nieciecza 67% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Pogoń Siedlce

Remis

Termalica Nieciecza

Pogoń Siedlce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: kursy bukmacherskie

Faworytem tego starcia według bukmachera jest Bruk-Bet Termalica Nieciecza. I nie ma się co dziwić, goście imponująco zaczęli ten sezon i nie mają sobie równych na starcie nowej kampanii. Z kolei Pogoń Siedlce to beniaminek, który dopiero zbiera pierwsze szlify na tym poziomie.

Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2024 07:51 .

Gdzie obejrzeć mecz Pogoń Siedlce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Spotkanie będzie transmitowane tylko w internecie. A dokładnie na stronie sport.tvp.pl, aplikacji oraz na Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Pogoń Siedlce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Mecz odbędzie się w niedzielę 11 sierpnia 2024 o godzinie 12:00

