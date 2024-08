PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Kasperkiewicz

Pogoń – Termalica, kursy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi rozpoczniemy od wizyty na Mazowszu. To właśnie tam dojdzie do spotkania Pogoni Siedlce z Termaliką Nieciecza. Drużyny podchodzą do tego starcia w odmiennych nastrojach. Gospodarze bowiem przegrali swój ostatni mecz, natomiast zespół Marcina Brosza zdołał sięgnąć po trzy punkty. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, choć ma ona zdecydowanego faworyta. Ja uważam, że ostatecznie pełna pula trafi do rąk gości. Mój typ: wygrana Termaliki Nieciecza

Betclic 1.95 wygrana Termaliki Nieciecza Zagraj!

Pogoń – Termalica, ostatnie wyniki

Pogoń Siedlce nie zalicza udanego startu sezonu. Beniaminek Betclic 1. Ligi po trzech kolejkach ma na koncie jeden remis (1:1 z Ruchem Chorzów), a także trzy porażki (1:2 z Chrobrym Głogów, 1:4 z Odrą Opole oraz 0:2 z Lechem Poznań II w Pucharze Polski).

Termalica Nieciecza natomiast nie mogła wyobrazić sobie lepszego wejścia w nowy sezon. Drużyna prowadzona przez Marcina Brosza po trzech kolejkach ma na koncie komplet punktów, pokonując Wartę Poznań (3:0), Chrobry Głogów (4:0), a także Odrę Opole (3:0).

Pogoń – Termalica, historia

Do tej pory drużyny miały okazje się ze sobą spotkać tylko dwukrotnie. Miało to miejsce w sezonie 2014/15. Oba te spotkania padły łupem Termaliki Nieciecza, która jesienią zwyciężyła 4:1, a wiosną 2:0.

Pogoń – Termalica, kto wygra?

Jak zakończy się rywalizacja?

remisem

wygraną Termaliki

Według bukmachera Betclic, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Termalica Nieciecza. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1,95. W przypadku wygranej Pogoni Siedlce wynosi on mniej więcej 3,50. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wcześniej wspomnianego bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Zwycięzca Strona Kursy POGOŃ 3.50 REMIS 3.45 TERMALICA 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 sierpnia 2024 11:25 .

Pogoń – Termalica, przewidywane składy

Przed spotkaniem Pogoni Siedlce z Termaliką Nieciecza nie są przewidziane absencje w obu zespołach. Szkoleniowcy zatem będą mogli skorzystać ze swoich najmocniejszych jedenastek.

Pogoń Siedlce: Pruchniewski, Dzięcioł, Burka, Krzyżak, Drag, Sinior, Hrnciar, Pyrdoł, Lutostański, Miś, Demianiuk

Termalica Nieciecza: Chovan, Zawijskij, Spendlhofer, Kasperkiewicz, Putiwcew, Wolski, Dombrovski, Ambrosiewicz, Różycki, Trubeha, Fassbender

Pogoń – Termalica, transmisja

Spotkanie Pogoni Siedlce z Termaliką Nieciecza nie będzie transmitowane w telewizji. Niedzielny mecz będzie można obejrzeć na stronie internetowej sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także usłudze Betclic TV. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPL i wpłacić dowolny depozyt.

