PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Pogoń – Raków: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Prawdziwym hitem 1/8 finału Pucharu Polski jest pojedynek Pogoni z Rakowem. Czy lider Ekstraklasy nie zawiedzie w Szczecinie? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Pogoń – Raków, gdzie oglądać

Raków Częstochowa notuje fantastyczną rundę jesienną na krajowym podwórku. Zespół Marka Papszuna pewnie przewodzi w tabeli Ekstraklasy, zaś w poprzedniej rundzie Pucharu Polski poradził sobie z Zagłębiem Sosnowiec. Formą błyszczą Ivi Lopez i Vladislavs Gutkovskis, zapewniając częstochowianom bramki.

Pogoń Szczecin podejdzie zaś do środowego hitu po bolesnej porażce z Górnikiem Zabrze (1:4). Nadziei Portowcom nie dodaje też fakt, że na pięć ostatnich bezpośrednich pojedynków z Rakowem, wyszli zwycięsko tylko z jednego.

Sprawdź nasze typy na mecz Pogoń – Raków.

Pogoń – Raków, transmisja na żywo w TV

Hit 1/8 finału Pucharu Polski obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra.

Pogoń – Raków, transmisja za darmo

Istnieje jednak sposób, aby środowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Polsat Box Go daje bowiem teraz darmowy dostęp na 30 dni dla naszych użytkowników. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Fortuna 1 Ligi i Pucharu Polski.

Pogoń – Raków, transmisja online

Starcie w Szczecinie dostępne będzie na stronie i w aplikacji Polsat Box Go. By uzyskać dostęp do transmisji wykup odpowiedni, sportowy abonament na stronie polsatboxgo.pl.

Pogoń – Raków, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dają Rakowowi większe szanse na awans do ćwierćfinałów.

Puchar Polski Pogoń Szczecin Raków Częstochowa 3.50 3.60 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2022 09:56 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin