PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Łęczna

Podbeskidzie Bielsko-Biała Górnik Łęczna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 11:21 .

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Łęczna, gdzie oglądać

Podbeskidzie rozczarowuje na początku tego sezonu mając na swoim koncie tylko jedno zwycięstwo. Zespół z Bielska-Białej w ostatnich trzech meczach zanotował dwa remisy i jedną porażkę. Choć kursy bukmacherskie sugerują, że to gospodarze są faworytem tego meczu, to trzeba jednak zauważyć, że Górnik jest obecnie liderem Fortuna 1 Ligi i jest to zespół z najlepszą defensywą w lidze – łęcznianie w ośmiu meczach stracili jedynie cztery bramki.

Sprawdź także: Tabela Fortuna 1 Ligi

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Łęczna, transmisja na żywo w TV

Pojedynek Podbeskidzia z liderem Fortuna 1 Ligi nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Mecz będzie transmitowany online.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Łęczna, transmisja online

Piątkowe starcie w ramach 9. kolejki 1 Ligi będzie można obejrzeć online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Uprzednio należy jednak wykupić odpowiedni abonament.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Choć to Górnik Łęczna jest liderem rozgrywek, bukmacherzy jako faworyta wskazują Podbeskidzie, a różnice w kursach obu drużyn są dość znaczące, co pokazuje poniższe zestawienie.

Gdzie obejrzeć mecz Podbeskidzie – Górnik? Mecz będzie dostępny jedynie online w aplikacji Polsat Box Go. Kiedy jest mecz Podbeskidzie – Górnik? Mecz rozpocznie się w piątek, 22 września, o godzinie 18:00.

