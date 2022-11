PressFocus Na zdjęciu: Kamil Wilczek

Piast Gliwice – Warta Poznań: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Piastunki czekają na pierwsze zwycięstwo pod wodzą trenera Vukovicia. Przełamią się w starciu z Wartą? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Piast Gliwice zmienił trenera, ale sytuacja nie odmieniła się nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. W swoim debiucie Aleksandar Vuković mógł cieszyć się z zaledwie jednego punktu urwanego beniaminkowi z Kielc. Szkoleniowiec z pewnością chce jak najszybciej odnieść premierowe zwycięstwo. Najbliższą okazją do spełnienia tego celu będzie pojedynek z Wartą Poznań. Rywal znajduje się jednak w dobrej formie. W trzech ostatnich meczach zdobył aż siedem na dziewięć możliwych punktów.

Piast – Warta, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w Gliwicach obejrzysz na CANAL+ Sport lub na CANAL+ Sport 3.

Piast – Warta, transmisja online

Pojedynek pomiędzy Piastem i Wartą zapowiada się emocjonująco. Masz możliwość, by obejrzeć go za pośrednictwem internetu. Już tłumaczymy, co po kolei musisz zrobić. Po pierwsze, otwórz stronę CANAL+ Online. Następnie skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament. Jeden miesiąc usługi kosztuje zaledwie 49 złotych.

Piast – Warta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że ściany pomogą gospodarzom. To oni są faworytami operatorów do sięgnięcia po komplet punktów.

Stadion Piast Ekstraklasa Piast Gliwice Warta Poznań 2.35 3.20 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2022 07:47 .

